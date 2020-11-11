Красноярские театры отмечены «Золотой Маской»

Церемония награждения прошла в Москве в формате онлайн-трансляции 10 ноября. Напомним, эксперты премии отобрали спектакли двух красноярских театров – оперного и пушкинского.

Спектакль Олега Рыбкина «Мы, герои» был номинирован в пяти номинациях (в том числе два артиста – за лучшую мужскую роль второго плана), комическая опера «Груди Терезия» получила четыре номинации на главную театральную премию России.

«Золотая маска» вручена Фагиле Сельской в номинации «Лучшая работа художника по костюмам в драматическом театре» - за работу над спектаклем «Мы, герои». А Красноярский театр оперы и балета стал обладателем Специальной премии жюри музыкального театра «За новый взгляд на оперный жанр в новом театральном пространстве». Опера «Груди Терезия» поставлена не на сцене театра, а в лофт-пространстве «Квадрат».

Напомним, в нынешнем году в связи с коронавирусными ограничениями церемония награждения была перенесена на ноябрь. Кроме того, не театры везли свои постановки в Москву на финальную часть конкурса, а жюри направилось в регионы.