Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.11
76,39
90,35
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярские театры отмечены «Золотой Маской»

Красноярские театры отмечены «Золотой Маской»
Иллюстрация: радио Орфей

Церемония награждения прошла в Москве в формате онлайн-трансляции 10 ноября. Напомним, эксперты премии отобрали спектакли двух красноярских театров – оперного и пушкинского.

#НОВОСТИ

Спектакль Олега Рыбкина «Мы, герои» был номинирован в пяти номинациях (в том числе два артиста – за лучшую мужскую роль второго плана), комическая опера «Груди Терезия» получила четыре номинации на главную театральную премию России.

«Золотая маска» вручена Фагиле Сельской в номинации «Лучшая работа художника по костюмам в драматическом театре» - за работу над спектаклем «Мы, герои». А Красноярский театр оперы и балета стал обладателем Специальной премии жюри музыкального театра «За новый взгляд на оперный жанр в новом театральном пространстве». Опера «Груди Терезия» поставлена не на сцене театра, а в лофт-пространстве «Квадрат».

Напомним, в нынешнем году в связи с коронавирусными ограничениями церемония награждения была перенесена на ноябрь. Кроме того, не театры везли свои постановки в Москву на финальную часть конкурса, а жюри направилось в регионы.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Транспортная полиция нашла украденный из красноярского аэропорта экскаваторТранспортная полиция нашла украденный из красноярского аэропорта экскаватор
  • Племзавод «Таежный» обвиняют в неправомерной покупке сельхозкомпании «Искра»Племзавод «Таежный» обвиняют в неправомерной покупке сельхозкомпании «Искра»
  • В красноярских аптеках появились тесты для диагностики коронавирусаВ красноярских аптеках появились тесты для диагностики коронавируса
  • В Красноярском крае упростили процедуру получения больничногоВ Красноярском крае упростили процедуру получения больничного
  • Александра Новака выдвинули на должность вице-премьера РФАлександра Новака выдвинули на должность вице-премьера РФ
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.