В красноярском оперном театре установили арки для дезинфекции зрителей

Два поста дезинфекции встречают гостей театра в зонах проверки билетов. Войти в холл теперь можно только через арку с антисептиком, которая обрабатывает одежду, обувь и руки каждого зрителя.

Красноярский оперный театр стал одним из первых культурных учреждений Красноярска, где установлено такое современное дезинфицирующее оборудование. Аналогичным способом обрабатывают визитеров, например, в Совете Федерации, Кремле, во многих аэропортах страны, на футбольных стадионах, где проходили игры Чемпионата Европы-2018.

В театре уточняют: процедура автоматизирована и занимает всего несколько секунд, поэтому не затрудняет проход в фойе. На входящего в арку реагируют высокоточные датчики, которые запускают механизмы очистки: сверху – озоновая дезинфекция, с боков – ультрафиолет, а также распыление бесспиртового дезинфицирующего средства ARGION PURE. Антисептик совершенно безопасен для людей, он используется также при обработке пищевых продуктов и воды. Распыление происходит по принципу холодного пара, не оставляя следов на коже и одежде. Отверстия, из которых подается пар с раствором, спроектированы так, чтобы избежать прямого распыления в лицо, поэтому прохождение через арку не вызывает дискомфорта.

Кроме того посты дезинфекции оснащены бесконтактным термометром, который измеряет температуру тела по запястью.

На каждый показ в театр приходит около 400 зрителей, говорит директор оперного Светлана Гузий, и прямая обязанность театра – сделать посещение спектаклей максимально безопасным для гостей.