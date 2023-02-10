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Больше 20 премьер театров Красноярского края покажут на «Театральной весне-2023»

Больше 20 премьер театров Красноярского края покажут на «Театральной весне-2023»
Иллюстрация: sibdrama.ru

Фестиваль, в котором участвуют театры со всего региона, продлится с 18 марта по 3 апреля.

#НОВОСТИ

С 18 марта в Красноярске откроются показы спектаклей, попавших в программу краевого фестиваля «Театральная весна». В 2023 зрители увидят 23 постановки государственных, муниципальных и коммерческих театров края, а также «Мастерской» Санкт-Петербургского государственного театра.

В «Театральную весну» вошли премьерные спектакли творческого сезона 2022. 23 постановки, заявленных в афише, экспертный совет фестиваля, в состав которого входят в том числе члены Ассоциации театральных критиков, отобрал из 44 вариантов.

С 18 марта по 3 апреля на сценах Дома актера, культурного пространства «Каменка» и Правобережного дворца культуры появятся актёры Красноярска, Норильска, Минусинска, Ачинска, Канска, Лесосибирска, Железногорска и Санкт-Петербурга.

В списке фестивальных постановок заявлены не только драматические, но и несколько музыкальных спектаклей.

Учредители «Театральной весны» — министерство культуры Красноярского края и Красноярское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ». В 2023 событие стало частью нацпроекта «Культура».

Напомним, в марте две постановки театров Красноярска покажут на сценах Москвы в рамках «Золотой маски».

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Автор: Ирина Апуник
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