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Реконструировать театр оперы и балета в Красноярске хотят архитекторы из Парижа и Канады

Реконструировать театр оперы и балета в Красноярске хотят архитекторы из Парижа и Канады
Иллюстрация: opera2028.ru

В Красноярске завершен прием заявок для участия в конкурсе на разработку архитектурно-градостроительной концепции реконструкции здания театра оперы и балета имени Дмитрий Хворостовского.

#НОВОСТИ
Заявки принимали с 1 декабря. За это время их поступило 34 заявки: 10 заявок на участие в составе консорциумов и 24 заявки на индивидуальное участие. Теперь жюри предстоит выбрать 7 финалистов, они станут участниками второго этапа конкурса.
 
Организаторы рассказали, что больше всего заявок поступило из Москвы (13 заявок) и Красноярска (7 заявок). Из Санкт-Петербурга заявилось 5 архитекторов. Также поступили заявки из Челябинска и Липецка и по 2 заявки из городов Великие Луки, Владикавказ, Воронеж, Иркутск, Казань. В составе консорциумов есть архитекторы из других стран: Париж (Франция), Окленд (Новая Зеландия), Торонто (Канада).
 
Для участников, которые займут первые три места, предусмотрены денежные призы. За победу в конкурсе — 1,5 млн рублей, за второе место — 1 млн рублей, а за третье — 500 тысяч рублей. Конкурс проводится при финансовой поддержке компании «Норникель».
 
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Автор: Петр Савельев
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