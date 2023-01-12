Реконструировать театр оперы и балета в Красноярске хотят архитекторы из Парижа и Канады

В Красноярске завершен прием заявок для участия в конкурсе на разработку архитектурно-градостроительной концепции реконструкции здания театра оперы и балета имени Дмитрий Хворостовского.

Заявки принимали с 1 декабря. За это время их поступило 34 заявки: 10 заявок на участие в составе консорциумов и 24 заявки на индивидуальное участие. Теперь жюри предстоит выбрать 7 финалистов, они станут участниками второго этапа конкурса.

Организаторы рассказали, что больше всего заявок поступило из Москвы (13 заявок) и Красноярска (7 заявок). Из Санкт-Петербурга заявилось 5 архитекторов. Также поступили заявки из Челябинска и Липецка и по 2 заявки из городов Великие Луки, Владикавказ, Воронеж, Иркутск, Казань. В составе консорциумов есть архитекторы из других стран: Париж (Франция), Окленд (Новая Зеландия), Торонто (Канада).

Для участников, которые займут первые три места, предусмотрены денежные призы. За победу в конкурсе — 1,5 млн рублей, за второе место — 1 млн рублей, а за третье — 500 тысяч рублей. Конкурс проводится при финансовой поддержке компании « Норникель ».

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