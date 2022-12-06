В Красноярске реконструируют музей «Мемориал Победы»
Планы по реконструкции музея на улице Дудинской презентовали на Красноярском городском форуме руководитель главного управления культуры Любовь Сахарова и директор учреждения Татьяна Ивлева.
Для расширения списка погибших была проведена большая исследовательская работа. Сейчас в зале Памяти указаны имена только 11 тысяч красноярцев. Мы считаем, что для восстановления исторической справедливости нужно указать имена всех павших в боях», – рассказала директор музея «Мемориал Победы» Татьяна Ивлева.
Реконструкция театра оперы и балета в Красноярске может занять более четырех лет. Сроки, когда планируют приступить к работам и закончить их, пока не называются.
В Красноярском крае появятся виртуальные концертные залы
Залы откроются на Таймыре, в Боготольском, Иланском и Уярском районах. Теперь у муниципалитетов региона появилась возможность транслировать концерты мировых звезд.
Человек года - 2021: номинация «Культура. Частные проекты»
Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, культурная жизнь в Красноярске оказалась насыщенной интересными событиями. Выставки, концерты, фотопроекты, конкурсы и книги.