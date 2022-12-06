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В Красноярске реконструируют музей «Мемориал Победы»

В Красноярске реконструируют музей «Мемориал Победы»
Иллюстрация: администрация Красноярска

Планы по реконструкции музея на улице Дудинской презентовали на Красноярском городском форуме руководитель главного управления культуры Любовь Сахарова и директор учреждения Татьяна Ивлева.

#НОВОСТИ
Площадь перед музеем планируют разделить на несколько условных зон, чтобы показать путь солдата Великой Отечественной войны. Первая зона будет вымощена темной брусчаткой и будет символизировать тяжелый период войны. Памятник Неизвестному солдату развернут лицом к зданию музея и перенесут в центр площади. На втором участке брусчатка станет более светлой, что будет означать перелом в войне после Сталинградской и Курской битв. С левой стороны, по ходу движения, установят информационные стенды. Третья зона будет символизировать победу. Вечный огонь перенесут к главному входому в здание музея.
 
В Красноярске реконструируют музей «Мемориал Победы» 1
 
При реконструкции здания вернутся к оригинальному проекту архитектора Арэга Демирханова. Стены музея покрасят в белый свет, на них разместят имена более 30 тысяч красноярцев, погибших в Великой Отечественной войне. 
Для расширения списка погибших была проведена большая исследовательская работа. Сейчас в зале Памяти указаны имена только 11 тысяч красноярцев. Мы считаем, что для восстановления исторической справедливости нужно указать имена всех павших в боях», – рассказала директор музея «Мемориал Победы» Татьяна Ивлева.
В Красноярске реконструируют музей «Мемориал Победы» 2
 
Музей станет более мультимедийным, появятся различные технологии визуализации, будут работать QR-коды.
 
Разработывать проектно-сметной документации для реконструкции музея начнут в 2023.
 
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Автор: Петр Савельев
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