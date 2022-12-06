В Красноярске реконструируют музей «Мемориал Победы»

Планы по реконструкции музея на улице Дудинской презентовали на Красноярском городском форуме руководитель главного управления культуры Любовь Сахарова и директор учреждения Татьяна Ивлева.

Площадь перед музеем планируют разделить на несколько условных зон, чтобы показать путь солдата Великой Отечественной войны . Первая зона будет вымощена темной брусчаткой и будет символизировать тяжелый период войны. Памятник Неизвестному солдату развернут лицом к зданию музея и перенесут в центр площади. На втором участке брусчатка станет более светлой, что будет означать перелом в войне после Сталинградской и Курской битв. С левой стороны, по ходу движения, установят информационные стенды. Третья зона будет символизировать победу. Вечный огонь перенесут к главному входому в здание музея.

При реконструкции здания вернутся к оригинальному проекту архитектора Арэга Демирханова . Стены музея покрасят в белый свет, на них разместят имена более 30 тысяч красноярцев, погибших в Великой Отечественной войне.

Для расширения списка погибших была проведена большая исследовательская работа. Сейчас в зале Памяти указаны имена только 11 тысяч красноярцев. Мы считаем, что для восстановления исторической справедливости нужно указать имена всех павших в боях», – рассказала директор музея «Мемориал Победы» Татьяна Ивлева.

Музей станет более мультимедийным, появятся различные технологии визуализации, будут работать QR-коды.

Разработывать проектно-сметной документации для реконструкции музея начнут в 2023.

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