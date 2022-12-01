В Красноярске ищут компании для разработки концепции реконструкции театра оперы и балета

Объявлен открытый конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции реконструкции здания театра оперы и балета имени Дмитрий Хворостовского.

К участию приглашают российские и зарубежные компании. Последние могут участвовать только в составе консорциумов, у которых есть лидер, ведущий деятельность и зарегистрированный в России. На первом этапе от всех желающих соберут заявки. Затем жюри оценит портфолио претендентов, их опыт в проектировании и воплощении зрелищных зданий. В финал выйдут 3-7 участников. Они и будут разрабатывать концепцию реконструкции здания. В состав жюри конкурса войдут ведущие архитекторы страны и представители крупнейших в России театров.

Для участников, которые займут первые три места, предусмотрены денежные призы. За победу в конкурсе — 1,5 млн рублей, за второе место — 1 млн рублей, а за третье — 500 тысяч рублей.

В 2020-2021 годах мы провели его инструментальное обследование. Оно показало, что техническое состояние строительных конструкций оценивается как ограниченно работоспособное, отдельные элементы в аварийном состоянии, театру требуется реконструкция. Завершить ее к пятидесятилетнему юбилею театра стало бы прекрасным подарком красноярцам и гостям нашего города, которые достойны обновленного, современного здания театра», — рассказала Светлана Гузий , директор театра оперы и балета

здесь. Финансовую поддержку в его проведении конкурса оказывает компания « С подробной информацией о конкурсе можно ознакомитьсяФинансовую поддержку в его проведении конкурса оказывает компания « Норильский Никель ».

Справка Здание Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского строилось в период с 1966 по 1978 годы и изначально предназначалось для театра музыкальной комедии. Туда входили зрительный зал, сцена, оркестровая яма с тремя подъёмно-опускными площадками, репетиционный комплекс с помещением дубль-сцены и отдельными залами для творческих коллективов театра. Читайте также:

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