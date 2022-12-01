В Красноярске ищут компании для разработки концепции реконструкции театра оперы и балета
Объявлен открытый конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции реконструкции здания театра оперы и балета имени Дмитрий Хворостовского.
В 2020-2021 годах мы провели его инструментальное обследование. Оно показало, что техническое состояние строительных конструкций оценивается как ограниченно работоспособное, отдельные элементы в аварийном состоянии, театру требуется реконструкция. Завершить ее к пятидесятилетнему юбилею театра стало бы прекрасным подарком красноярцам и гостям нашего города, которые достойны обновленного, современного здания театра», — рассказала Светлана Гузий, директор театра оперы и балета.
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