Наталья Каптелинина: Преграды не в теле, а в голове

Наталья Каптелинина не считает себя политиком. «Я общественник — как была им, так и остаюсь».

Она занимает депутатское кресло, приезжая на все заседания комиссий, сессии, встречи Городского совета, выездные совещания в своем, инвалидном. И отстаивает право горожан на безбарьерный город и право инвалидов на нормальную жизнь.

Наталья, нормальная жизнь для инвалида — какая она?

— Такая же, как для любого человека. Работа, позволяющая содержать себя, встречи с друзьями в кафе, походы на концерты и в театры, мечты, амбиции, планы. Мы такие же люди и хотим делать то же самое, что и все остальные. Более того, многие инвалиды неплохо зарабатывают, но нас в принципе не воспринимают как клиентов.

Наши рестораны, магазины, офисные здания либо вообще не оснащены пандусами снаружи и внутри, специально оборудованными санитарными комнатами, либо все это сделано так, что колясочнику пользоваться практически невозможно.

Вы стараетесь это исправить?

— По мере сил. Старый жилой фонд уже не переделать, но новые объекты или те, что модернизируются, можно и нужно делать доступными. И здесь мои консультации в помощь, потому что какие-то вещи для человека, не столкнувшегося с маломобильностью, не очевидны. Часто привожу пример с зеркалом.

Прекрасное здание, отличные пандусы, вроде бы все сделано удобно для таких колясочников, как я. Добираюсь до туалетной комнаты и понимаю, что никогда не смогу здесь посмотреться в зеркало, разве что макушку увижу. Вроде бы мелочь? Но из таких мелочей складывается безбарьерный город.

Как я понимаю, проект социального такси тоже возник из запроса инвалидов на нормальную жизнь?

— Конечно. Нас часто приглашают на спектакли, концерты, выделяют билеты. Люди хотят помочь, видят в этом проявление благотворительности. Но, увы, имея билет на руках, далеко не все могут приехать в театр.

Проект «Социальное такси» для маломобильных горожан уникальный. В крае он работает только в Красноярске и в Норильске. В нашем городе сейчас 10 спецавтомобилей. Воспользоваться ими могут инвалиды, которые имеют ограничения способности к передвижению второй и третьей степени.

На месяц им выделают 10 поездок туда и обратно. Отправиться можно в больницы, спортзалы, культурные учреждения, на кладбища, в церкви и даже до аэропорта. Услуга доступна и тем, кто нуждается в гемодиализе, — им в месяц доступны 13 поездок. А вот для тех, кто проходит курс реабилитации по здоровью, количество выездов и вовсе не ограничено. К тем, кто может передвигаться без коляски, приедет обычный легковой автомобиль. А к людям, нуждающимся в особых условиях, по-прежнему будут отправлять микроавтобус с подъемником.

Ты была активным человеком до аварии, остаешься такой и сейчас, несмотря на инвалидное кресло. Но все-таки как происходило принятие ситуации?

Авария разделила мою жизнь на две части: до и после. До — спорт, танцы, карьера, планы, мечты, после — боль, беспомощность, бесконечные вопросы: за что это мне, чем я такое заслужила?

В общем, обычные стадии: отрицание, гнев, депрессия, принятие. Когда меня пересобрали по кусочкам и я находилась в больнице, была уверена: только бы добраться до тренажерки, только бы попасть в зал — и я накачаю мышцы, я же отличный тренер, спортсменка, я все смогу. Ничего не вышло. Я старалась изо всех сил, но тело отказывалось слушаться, мышцы не наливались силой, несмотря на яростные тренировки.

Ухнула в депрессию, правда, ненадолго. Помог бизнес.

Предпринимательством вы занялись еще до аварии?

— Это был фитнес-центр. И вот мне, практически неподвижной, предложили вернуться и стать управляющим директором.

Как это воплотилось в реальности?

— Я стала трудоголиком. Работала удаленно, но постоянно была на связи и все видела — беспрерывно наблюдала за жизнью фитнес-центра с помощью видеокамер. Этакое всевидящее око. Новеньким сотрудникам говорили:

А еще у нас есть Наталья. Она находится не здесь, но постоянно с нами и всегда нас видит».

Надо понимать, что к работе я вернулась спустя четыре года после аварии, и клуб был не в лучшем состоянии. Не было слаженной команды, клуб постарел, а денег, как вы понимаете, нет: все высосала моя травма. Я не могу проводить собеседования, чтобы отбирать тренеров, не могу обойти клуб, чтобы выявить первоочередные проблемы, хаос в документации, настрой в коллективе, мягко говоря, не боевой.

Мне пришлось отодвинуть в сторону свои тренировки, хотя это и было очень рискованно. Люди с травмами знают: нельзя сидеть неподвижно даже 3…4 часа, так как могут образоваться пролежни — раны до костей. А я в работе каждый день по 10…12 часов. В то время я всю свою жизнь отдавала клубу. Удивляюсь, как мое тело выдержало нагрузку, которая и для здорового человека чрезмерна. Меня просто скрючивало к вечеру, мама разминала; часов шесть на сон — и я вновь возвращалась к камерам, к работе. Команда ждет! Именно так возрождался Step by Step.

Люди управляют бизнесом из офисных кресел, а в моем случае все было иначе. Меня ставят в вертикализатор, я качаю в нем пресс и попутно наблюдаю по камерам, как работают администраторы в клубе.

Увольняю, нанимаю людей, которые проводят собеседования, смотрю камеры, слушаю речь менеджеров… делаю, делаю, делаю, забывая себя.

Вскоре мой рабочий день длился уже 15 часов. Но это того стоило. Вокруг меня собралась заряженная команда — пришли молодые, талантливые тренеры с горящими глазами.

Алексей, старший тренер , который в дальнейшем неоднократно становился лучшим в Красноярском крае, готовит команду, спортсменки бьются на сценах турниров, я, невидимая, все это освещаю и организовываю.

В результате работы всей нашей команды родилась первая в России Школа Фитнес-бикини. Если раньше это были просто тренировки в тренажерном зале и подготовка участников к турнирам, то теперь у нас появилась структура. Мы готовим девочек, проводим экзамены допуска к турнирам, уделяем внимание позированию, пластике, созданию образа.

За несколько лет спортсменки нашей команды выиграли все соревнования в России и даже чемпионат мира. В Москве и Санкт-Петербурге. Это был успех!

Но о себе я совсем забыла, а также не видела тех, кому способна помочь. Вернулась к тренировкам, поняла, что прокачала тайм-менеджмент на 100% и могу заняться еще и общественной работой. Так появился проект «Шаг за шагом к мечте». Мне захотелось помочь таким же, как я, открыть бесплатные спортзалы для инвалидов.

Для таких проектов нужны инвестиции.

— Да, мне нужна была помощь. Сделала бизнес-план и пошла с ним к Эдхаму Акбулатову (на тот момент — мэр Красноярска. — Прим. ред.), в итоге смогла убедить его в необходимости такого проекта.

Мы выбрали спортзал, оборудовали его всем необходимым, я договорилась о бесплатной доставке инвалидов на социальном транспорте. Привлечением людей занималась через соцсети, выступала на телевидении. Места быстро кончились, потому что было много желающих, и я убедила администрацию в том, что нам нужен второй зал, а потом и третий.

Занялась активной общественной работой, чтобы люди с ограниченными возможностями узнали об услугах, которыми они могут воспользоваться. Сформировала команду проекта, и мы создали сайт, который помогает инвалидам посещать различные мероприятия нашего города.

На сайте представлена афиша мероприятий с возможностью наглядно оценить места проведения по доступности (фото и видео входа в учреждение, доступность передвижения, санитарных комнат и прочее). А также на портале можно забронировать билеты на любое событие в городе. Благодаря этому проекту для человека с ограниченным движением культура стала ближе. Я стараюсь помочь десяткам ребят посетить концерты, театры. Это важно, потому что делает их нормальными, зажигает огонек внутри. Появляются желания, мечты, планы. Хочется жить!

Как произошел переход из общественной жизни в политику?

— Не было никакого перехода. Я занимаюсь тем же, чем и раньше, только возможностей стало больше. Да, мне предложили участвовать в выборах, и я победила, оказалась в Горсовете. Однако мои цели и задачи остались прежними.

Я хочу, чтобы инвалидов не просто не вычеркивали из жизни, но относились к ним, как к людям, которые не просто могут, но и должны приносить пользу, реализовываться, жить той самой нормальной жизнью. Посмотрите на меня!

Я даже пальцами не могу пользоваться, но руковожу бизнесом, веду активную общественную работу, стала послом Универсиады. Впервые в истории Всемирных студенческих игр им выбрали человека в инвалидной коляске. Поэтому не нужно нас ограничивать, ставить в рамки: это не для вас, тут вы не справитесь. Даже будучи маломобильным, можно двигаться быстрее других. Все преграды не в теле, а в голове. Депутатов-колясочников в стране очень мало. Единицы. И если мое депутатство позволяет решать наши проблемы, помогает делать нашу жизнь чуть более нормальной, я буду продолжать.

Беседовала Юлия Чанчикова