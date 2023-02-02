Театр Пушкина: «Сцена на крыше, арт-кафе и студия звукозаписи»
Аркадий Зинов, министр культуры Красноярского края в рамках проекта «Губернаторский контроль» проверил драматический театр Пушкина.
В третьем блоке театра планируют разместить малую сцену на 116 зрителей, репетиционный зал, гримерные комнаты, цеха с декорациями, студию звукозаписи, сцену на крыше и арт-кафе.
В новых блоках помимо мастерских для производства костюмов и декораций, будет располагаться репетиционное пространство, которого раньше у театра не было, вторая сцена для экспериментальных и камерных постановок. Мы решаем сейчас кадровые вопросы, чтобы к нам в театр пришли работать люди, которые насытят эту площадку действительно интересными событиями», — рассказал министр культуры края.
Напомним, строительство новых блоков началось в 2021. Все работы планируется завершить летом 2023, чтобы в будущем театральном сезоне встречать зрителей на малой сцене нового здания.
Специально для открытия малой сцены в третьем корпусе главный режиссер театра Олег Рыбкин будет делать «Маленькие трагедии» Пушкина. Кроме того, будем придумывать новые форматы взаимодействия со зрителем. Будем приглашать команды на гостевые выступления, сами готовить проекты. Мне кажется, молодым зрителям будет важно оказаться в новом творческом пространстве, причем вместе с актерами, например, выпить чашечку кофе. Я думаю, это будет интересно. И, может быть, зрители, которые в театр и не ходили, влюбятся в этот удивительный мир и новые проекты этому поспособствуют», — отметил Петр Аникин, директор театра.
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