Человек года — 2022: как это было

Только настоящее. Бизнесы, дела, люди, премия. Церемония вручения «Человека года — 2022» прошла при полном аншлаге и вызвала шквал отзывов в соцсетях. Рассказываем, как это было.

Торжественная церемония вручения премии «Человек года» по версии издания «Деловой квартал» состоялась 8 декабря на площадке Конгресс-холла Сибирского федерального университета. Более 600 предпринимателей и руководителей собрались для того, чтобы поучаствовать в церемонии признания лучших представителей разных сфер бизнеса.

В этом году на премии было представлено 14 номинаций. В составы жюри вошло 168 экспертов. В лонг-листы внесли 280 претендентов. В итоге в шорт-листах оказалось 128 лидеров. Главным соучредителем премии выступила международная группа компаний TIKSAN GROUP. Открывая церемонию, Сергей Ким, руководитель TIKSAN GROUP, поделился инсайтами, полученными во время подготовки премии:

Мы хотим не просто поддержать премию, но и усилить ее ценностями компании. Именно в этом мы видим подлинное партнерство.

Все началось с мастермайнда с топовыми пиарщиками и маркетологами, которые щедро поделились идеями с организаторами. Часть из них удалось воплотить в жизнь. Так, в частности, появился проект «Рекорд», цель которого — объединить 1 тыс. компаний Красноярского края в единую систему. Минимальное участие на благотворительный взнос от компании — всего 10 тыс. рублей.

На эти деньги практически невозможно что-то сделать. Но когда свои усилия объединит весь бизнес края, это будет мощный источник силы, который сможет очень многое. По нашим прогнозам, проект сможет собрать несколько десятков миллионов рублей. А на эти деньги можно сделать немало добрых дел. Все пожертвования будут распределены равномерно между девятью аккредитованными фондами и шестилетней девочкой Дашей Здаевской, которая борется за свое будущее. Мы вместе поможем сиротам, инвалидам, малоимущим гражданам и поисковой бригаде пропавших людей, — рассказал Сергей Ким.

Помимо благотворительного проекта лидер TIKSAN GROUP организовал серию коротких интервью со знаковыми предпринимателями города, многие из которых побеждали в премии «Человек года».

Этими интервью мы хотели оказать поддержку бизнес-сообществу Красноярска, а особенно предпринимателям, которые находятся в начале своего пути. Передать им опыт и энергию, показать, что добиться успеха и стать лауреатом премии «Человек года» может каждый достойный предприниматель, — рассказал Сергей Ким.

В своем приветственном слове Светлана Ковалева, коммерческий директор издания «Деловой квартал», раскрыла тематику премии в 2022:

В этом году премия проходит под девизом «Только настоящее». Настоящие лидеры, настоящие бизнесы, время, в котором мы живем, и, конечно настоящая премия. Мы начали подготовку к премии еще летом и с помощью партнеров превратили организационный процесс в событийный. Открытое голосование, гостевые выезды к номинантам, психологический театр — это далеко не полный перечень экспериментальных форматов, которые, мы уверены, приживутся и станут неотъемлемой частью премии. Более того, работа над ней станет со следующего года круглогодичной, потому что мы запускаем Академию премии «Человек года».

Георгий Дмитриев и Елена Бердникова в сценическом костюме от Натальи Байковой

Каждый год церемонию проводит новый дуэт ведущих. В этот раз весь вечер на сцене победителей приветствовали Георгий Дмитриев, артист театра Пушкина, и Елена Бердникова, ведущая и организатор деловых мероприятий. Первой номинацией стал «Человек года в IT: технологический суверенитет». Ее предваряла видеозаставка, как и все последующие номинации. Все они были специально созданы режиссером церемонии Петром Серовым (агентство стратегических событий Good Story) и компанией Lazarev Production. А конверты с именами победителей каждый раз выносили разные персонажи. Первым стал робот Бамблби. Именно он протянул конверт Марине Сергеевой основателю агентства ключевых коммуникаций KEYNEX. Именно эта компания стала соучредителем номинации «Человек года в IT», а также партнером премии, отвечающим за регистрацию гостей и навигационную карту события:

Мир вокруг стремительно меняется, и сегодня особую важность приобретают IT-команды. Это те люди, которые разрабатывают программные продукты и стоят на страже цифровой безопасности страны в целом и каждого бизнеса в отдельности.

Бамблби вынес конверт в первой номинации

Лонг-лист и шорт-лист в этой номинации демонстрируют, что наши красноярские разработчики готовы к изменениям. Они видят новые возможности и главное — уже предлагают IT-продукты взамен тех, что уходят c рынка. Агентство ключевых коммуникаций KEYNEX с помощью цифровых маркетинговых решений помогает бизнесу превратить целевую аудиторию в постоянных клиентов.

Поскольку мы работаем на стыке маркетинга и IT, решили поддержать эту номинацию, — отметила Марина Сергеева.

Победителем номинации, открывшей церемонию вручения, стал Александр Корощенко, генеральный директор «Кибер Стратегия». Марина Сергеева вручила победителю сертификат на производство коммуникационной стратегии в агентстве KEYNEX. Отметим, в этом году все подарки от партнеров были со смыслом и пользой для бизнеса. Так, главный соучредитель международная группа компаний TIKSAN GROUP подарила каждому гостю книгу — бизнес-бестселлер «Кармический менеджмент Майкла Роуча».

Соучредителем номинации «Банкир года» в этом году стал Сибирский офис юридической компании «Пепеляев и партнеры». Как видим, финансисты и юристы держатся вместе.

Компания поддерживает премию многие годы, как и предпринимателей, которые обращаются к юристам офиса. Основная специализация — налоговое и гражданское право. Для вручения премии на сцену вышел Егор Лысенко, руководитель Сибирского офиса «Пепеляев и партнеры» в Красноярске. Вместе со статуэткой он передал Наталье Тябут, бизнес-архитектору дивизиона Сибирь, банк Точка, авторскую кулинарную книгу с рецептами от сотрудников, друзей и клиентов.

Соучредителем номинации «Производственник года: красноярская прописка» стал индустриальный парк «Красный Яр». Для объявления победителя на сцену вышел Александр Сиваев, генеральный директор компании. Он отметил, что в настоящее время для бизнесов, связанных с производством, открывается много новых возможностей.

Это и новые ниши, которые раньше были недоступны местным производителям, и поддержка государства, которая усилилась, — отметил Александр Сиваев.

Победителем среди производственников стала Анна Жираткова, основатель и руководитель компании «Про-Ток». Она поблагодарила организаторов премии за то, что они «приземлили» номинацию на региональный бизнес, тем самым открыв путь для компаний, которые раньше не могли конкурировать с крупными федеральными игроками. Александр Сиваев подарил Анне Жиратковой сертификат на обучение у лучших бизнес-тренеров России, не выезжая из Красноярска.

Соучредителем «Сельхозпроизводителя года» стала компания «ПакетМаркет», которая более 20 лет выпускает упаковку для товаров местных компаний и помогает им с брендингом. Только в Красноярске ее услугами пользуются более полутора тысяч предпринимателей.

По словам Ольги Свежинской, основателя и директора «ПакетМаркета», она поддержала номинацию, потому что хочет помочь красноярским сельхозпроизводителям стать настоящими брендами, а лицом бренда является упаковка. Лучшим был признан Валерий Левицкий, основатель и руководитель «Саянмолоко», ТМ «Семенишна». От «ПакетМаркета» он получил в подарок разработку новой упаковки для сыров «Семенишна».

Традиционная номинация «Застройщик» премии «Человек года» получила новое прочтение. Свежий взгляд на номинацию привнес ее соучредитель — ландшафтный парк «Юдинская долина». В этом году акцент был сделан на конкретных строительных проектах, которые действительно меняют облик Красноярска к лучшему.

Для вручения награды на сцену вышла Алёна Дёмкина, куратор проекта «Юдинская долина», амбассадор гольф-движения в Красноярске.

В основе проекта «Юдинская долина» и лучших проектов красноярских застройщиков лежит одно ДНК. Мы сообща формируем облик Красноярска как одного из самых комфортных и привлекательных для жизни городов-миллионников в России и даже за ее пределами. Как и «Юдинская долина», которая будет разделена на три большие функциональные зоны: рекреационную, спортивную и научную, — современные жилые комплексы давно переросли понятие «жилье». Сегодня это места для жизни, отдыха, творчества, и места, которые меняют ткань городской среды, — отметила Алёна Дёмкина.

Проектом-победителем стал микрорайон SCANDIS OZERO, застройщиком которого выступает группа строительных компаний АРБАН. История создания микрорайона SCANDIS OZERO строится вокруг идеи жить у собственного озера, не покидая при этом большого города. Микрорайон расположился на пересечении улиц Авиаторов и Молокова на территории более 4 га. Здесь будет возведено девять кирпичных 17-этажных домов и подземный паркинг на 492 машино-места. В 2022 застройщик досрочно сдал первые три дома и природное благоустройство — рукотворное озеро, 12-метровый водопад со смотровой площадкой и мельничным колесом, остров с 11-метровой елью и галечным пляжем, деревянный мостик, разделяющий большую и малую чаши озера.

Алёна Дёмкина подарила победителю сертификат на тренировки в гольф-пространстве Golfstation. Именно там можно прямо сейчас, зимой, потренироваться и подготовиться к весенне-летнему сезону.

Номинация «Новые лица бизнеса» появилась в 2020, на волне пандемии. «Деловой квартал» поддержал тех, кто недавно начал свое дело и всеми силами старался удержаться на волнах идеального шторма. Но ситуация изменилась. Несмотря на то что в шорт-лист попадают те, кто находится в бизнесе недолго, результаты впечатляют. У кого-то это весомые финансовые успехи, у других — масштабирование, у третьих — растущая популярность бренда.

Соучредителем номинации стал «БКС Мир инвестиций» — номер один на рынке инвестиций. Компания является новатором на рынке цифровых инвестиционных решений. В этом году, когда все стало как никогда турбулентно, БКС вышел на азиатский рынок и открыл клиентам доступ к торгам на Гонконгской бирже.

На сцену для вручения вышел Аркадий Гветадзе, директор красноярского филиала «БКС Мир инвестиций», и объявил победителя. Им стал Владислав Авдеев, основатель ТД «Сибирское молоко», резидент клуба «Миллиард».

В качестве подарка г-н Гветадзе пригласил Владислава Авдеева на деловой ужин, чтобы поделиться новостями из мира инвестиций.

Соучредителем самой вкусной номинации премии «Ресторатор года: новый проект» стала компания LEBOX. И это не случайно. Компания активно работает с крупными ресторанными холдингами Красноярска, а также Новосибирска и Иркутска, поставляя для заведений ароматное мыло и крем. Многие присутствующие на премии дамы хорошо знают магазин косметики и нишевой парфюмерии LEBOX. Недавно запущен новый проект — concept stor БАДов и витаминов LEBOX.Health.

Премия «Человек года» — не просто яркое, знаковое для Красноярска событие, но и одна из самых авторитетных в бизнес-сообществе города премий. Стать соучредителем номинации «Ресторатор: новый проект» для компании LEBOX — особая радость. Мы давно и плотно сотрудничаем с лучшими ресторанными холдингами Красноярска, а бизнес-партнерство с некоторыми из них переросло в крепкую дружбу, — сказала Жанна Прохоренко, сооснователь магазина косметики и нишевой парфюмерии LEBOX и concept stor БАДов и витаминов LEBOX.Health.

Голоса рапределились в пользу Дзе

В 2022 лучший новый проект на ресторанном рынке был определен интерактивным голосованием, которое состоялось непосредственно на торжественной церемонии «Человек года». Победитель был выбран из тройки финалистов, которая в свою очередь была определена суммированием баллов, начисленных экспертным советом и номинантами.

По результатам интерактивного голосования Жанна Прохоренко назвала имя победителей — грузинское гранд-бистро «Дзе» рестораторов Дмитрия Журкина и Алексея Неймана. И подарила сертификат номиналом 80 тыс. на приобретение нового аромата.

Дегустация коктейля в ожидании результатов голосования

Новая номинация «Семейный бизнес» впервые появилась в 2022. Она посвящена компаниям, которыми рулят семьи. Как выяснилось, таких примеров в Красноярске достаточно, причем в самых разных сферах. Важный нюанс. В этой номинации эксперты не оценивали финансовые результаты, новизну и прорывы. Прежде всего их волновали другие вещи: умение слышать и понимать друг друга, баланс между работой и собственно семьей, выбранные ролевые модели, сепарация и чувство локтя. Именно поэтому все, кто попал в шорт-лист, проходили необычное испытание — психологический театр, а экспертами стали известные красноярские психологи.

Соучредителем номинации выступила компания АРБАН, которая уже не первый год является генеральным партнером премии «Человек года». Учредительство в номинации «Семейный бизнес», на первый взгляд, кажется не очевидным для застройщика. Но только не для АРБАН. Компания не просто строит жилые дома, она создает особую, комфортную среду для семей.

Для вручения премии на сцену вновь вышла Анна Баранова, заместитель руководителя ГСК АРБАН. Победителем в номинации стали Сергей Ким, Николай Ким и Надежда Цой. В их корпоративную библиотеку добавилась книга «Бизнес-история, как развивалась компания АРБАН», подаренная учредителем номинации. Также победители получии в подарок от соучредителя номинации сертификаты на три месяца в фитнес клуб Balance sport&spa.

В номинации «Красота и здоровье» победила Жанна Дорошенко, основатель и руководитель сети семейных поликлиник «Сантем». А статуэтку ей вручила Инна Коротких, генеральный продюсер премии, руководитель агентства деловых событий «Инкор».

Тема красоты и здоровья близка каждому из нас. Что касается компании «Инкор», то исторически сложилось так, что среди наших клиентов много медицинских компаний. Это компании, где команды собираются по крупицам, очень тщательно, ведь уровень медицинской услуги во многом зависит от компетенции врачей. И мы стараемся организовать корпоративные события таким образом, чтобы сплачивать команды и делать их еще сильнее. Впереди новогодние праздники, а значит, новогодние корпоративы. Победителю этой номинации мы дарим сертификат на разработку идеи корпоративного события. Как ивентор скажу: все начинается с оригинальной идеи, и от нее во многом зависит успех корпоративного мероприятия, — сказала Инна Коротких.

Номинация «Частное детское образование» объединила самые интересные и масштабные проекты в своей сфере. А соучредителем стала сеть семейных центров «Умка», которая недавно отметила 20 лет. Татьяна Андреева, основатель и руководитель «Умки», дважды становилась победителем премии «Человек года». В этом году она перешла в роль наставника и возглавила жюри номинации.

Победителю — Инне Шамрай, основателю образовательной экосистемы «Солнечный город», Татьяна Андреева подарила обучение на своем авторском курсе «Управленческая магия». А заряженная магией успеха книга «Открой свой род» разыгрывалась на сказочной локации «Умки».

Номинация «Топ-менеджер года» появилась на премии впервые благодаря инициативе Президентской программы, которая отмечает в этом году 25-летие. За это время ее окончили многие предприниматели и топовые руководители края. Для объявления победителя на сцену пригласили Василия Ерошина, председателя Ассоциации выпускников Президентской программы «Красноярский лидер». Победителем стал Андрей Малюгин, основатель и директор печатного центра КПД.

Татьяна Вишневская презентует фотовыставку

Выставка особых художников была специально подоготовлена для премии

В этом году культурная номинация была особенно разнообразна. Впервые в нее вошли два документальных фильма, а также проекты, направленные на создание креативной среды и творческих сообществ. К тому же на премии представили сразу два культурных проекта. Это фотовыставка Татьяны Вишневской «Моя Анна» и интерактивная выставка особых художников, которые под руководством Андрея Исаенкова создают совершенно невероятные вещи.

Для вручения премии на сцену вышел Аркадий Зинов, министр культуры Красноярского края. Он сообщил, что в номинации «Культура: частные проекты» эксперты отошли от правила «одна номинация — один победитель». Было заявлено много ярких, талантливых проектов. И было принято решение отметить два проекта. Победителями стали Дмитрий Журкин и Алексей Нейман с проектами «Сибирь-11», участие в кампании продвижения выставки «Тайгарт, мерцание на границе», «Тайгастро», и Андрей Исаенков, выставка «На краю земли».

Вначале в номинации «Доброе дело» отмечались лидеры благотворительных фондов. Начиная с 2018 победителями становятся предприниматели, которые системно и проектно занимаются добрыми делами. В номинации «Доброе дело» традиционно объемный шорт-лист. Это делается для того, чтобы показать больше компаний с добрым сердцем. Соучредителем номинации выступил Центр эстетической и функциональной стоматологии «Галерея улыбок».

Номинация, которую мы поддержали, совершенно особенная. Очень глубокая, человечная и очень личная. В глобальном смысле в этой номинации нет победителей, потому что за каждым добрым делом стоит судьба или даже жизнь. О добрых делах не принято говорить. На самом деле, очень важно, чтобы как можно больше людей было вовлечено в тему благотворительности, чтобы она вызывала отклик в сердцах людей. Чтобы на смену осторожности к теме благотворительности, которая существует в обществе, пришли милосердие и желание помогать, — сказал Бахром Музафаров, главный врач, стоматолог-ортопед клиники «Галерея улыбок».

Клиника приготовила особенный подарок для победителя, которым стал Роман Нагибин, генеральный директ «ФК Пульс». Это сертификат на создание видеоролика о том самом добром деле, которое поддерживает победитель.

Награждение в номинациях завершил «Предприниматель года» по версии закрытого делового клуба «Миллиард» — генерального партнера премии и стратегического партнера издания. Сегодня в закрытом клубе «Миллиард» для ведущих предпринимателей Красноярского края уже более 80 резидентов. Все они принимали участие в открытом голосовании, определяя лучших в своем сообществе. Что объединяет этих предпринимателей? Лидерство в отрасли, масштаб и прорывные проекты, фокус на создание собственных производств, благотворительность, вклад в развитие города и региона.

По словам Андрея Перфилова, учредителя клуба «Миллиард», идея стать партнером премии и учредить свою премию появилась по нескольким причинам.

В клубе представлено как минимум 30 сфер бизнеса, в которых резиденты добились выдающихся успехов, однако в премии только 14 номинаций, и далеко не все наши предприниматели могли в ней участвовать. Именно поэтому мы учредили свою номинацию, где всем клубом выбирали самого достойного. Что касается партнерства премии, то мы считаем, что «Человек года» решает важную задачу — показывает правильные ролевые модели, признание получают люди, на которых стоит равняться, — подчеркнул Андрей Перфилов.

Победителем номинации «Предприниматель года» стал Олег Матюшкин, основатель компании «Союзмашинжиниринг». Андрей Перфилов вручил ему специально созданную наградную брошь с символикой премии и клуба.

Юлия Чанчикова в костюме из коллекции, созданной для премии Ириной Мерман

Главной интригой премии был и остается «Главный Человек года». Это единственная номинация, победителя которой определяет редакция, а не экспертное жюри. Его имя по традиции называет издатель, главный редактор «Делового квартала» в Красноярске.

Сегодня у нас полный зал, достойные победители и огромная работа позади, за которую я безмерно благодарна команде премии «Человек года» и партнерам, соавторам нашего события. Не буду затягивать преамбулу, потому что вы ждете от меня имя. Итак! Этот человек подарил нам гордость. Гордость за уникальный образовательный проект. Признаемся, хорошие рестораны все же иногда встречаются и в других городах. Но только в Красноярске есть Институт гастрономии, который является единственным кампусом Института Поля Бокюза в России. Ну что, догадались? Это Алексей Горенский, соучредитель Bellini, директор Института гастрономии СФУ, — объявила победителя Юлия Чанчикова, издатель, главный редактор «Делового квартала».

Издатель отметила, что редакция недолго обсуждала кандидатуру Алексея

Редакция была практически единодушна. И как будто в подтверждение нашего выбора Институт гастрономии СФУ занял первое место в номинации «Лучший образовательный проект» национальной премии в сфере креативных индустрий. Поздравляю! — резюмировала Юлия Чанчикова.

В качестве подарка победителю был вручен сертификат на сеанс одновременной игры в шахматы с легендой мировой спорта, чемпионом мира по шахматам, гроссмейстером Анатолием Карповым. Это событие организует агентство «Снебес», партнер «ДК-Красноярск».

Церемонию завершил гимн, который каждый год звучит в новой творческой версии. В этот раз была выбрана роковая аранжировка, а гимн исполнили Надежда Самкова и музыканты группы HitBag.

Помимо гимна на церемонии прозвучали и творческие номера. Душевный отклик и восхищение аудитории вызвал творческий дуэт Елены Ермаковой и Леонида Жуковского. И если Леонида мы привыкли видеть на сценах Красноярска, то Елена обычно выступает в другом амплуа. Деловая женщина, запускающая проекты в строительстве, резидент клуба «Миллиард», решила удивить по-настоящему.

Не менее проникновенным стало выступление Полины Мельниковой, которая исполнила отрывок из своего первого музыкально-поэтического шоу ЧУВСТВА. Аккомпанировал поэту композитор Спартак Мгерян.

Наталья и Олег Сипетые — фото на главном брендволе премии

Церемония получилась яркой и праздничной, в том числе благодаря оформлению. Упаковкой события занимался генеральный партнер премии дизайн-группа «Арт-Стиль». Компания каждый год создает оригинальные, но в то же время узнаваемые визуальные решения.

«Человек года» — это площадка для общения, главный деловой прием года. В этому году праздничное настроение создавали 7events Кейтеринг, порадовавший гостей изысканными закусками и напитками от гастрономической экосистемы Bellini, Сибирский мобильный бар, удивлявший фантазийными коктейлями, драфт-кафе «Кембридж», знакомивший с премиальными сортами пива, монгольская водка Chinggis Khan — уникальный напиток с фильтрацией на ионах золота и молоке. Ароматным кофе на премии угощала LUNGA COFFE.

Полиграфическую продукцию для премии изготовил печатный центр КПД. Любимым партнером стала сеть семейных клиник «Сантем», а технологическое решение для интерактивного голосования разработала компания «Гикфлоу».

Волонтеры премии в фирменных поло от КПД

Букеты для победителей приготовила флористическая студия Благодарю

Организаторы выражают глубокую благодарность информационным партнерам, которые на протяжении нескольких месяцев рассказывали о событии и сделали его по-настоящему ожидаемым. Это независимая телекомпания ТВК, группа компаний «Выбери радио», Business FM, радиостанция «Серебряный дождь», радио «Пи FM», «Дорожное радио», Сибирское агентство новостей, интернет-агентство 1LINE, интернет-газета Newslab.ru.

В течение всей премии работали фотографы Алексей Ларичев, Татьяна Вятскина, Роман Соболев и Борис Аульченко, смотрите фото здесь, здесь, здесь и здесь. Видеозарисовка Марины Цветковой передает праздничное настроение церемонии.