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Красноярские PR-специалисты попали в список номинантов «Серебряного Лучника»

Красноярские PR-специалисты попали в список номинантов «Серебряного Лучника»
Иллюстрация: luchnik-siberia.ru

Заявочная кампания на XIII премию в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь» завершена. Сейчас идет онлайн-голосование для составления шорт-листа номинации «Мастер».

#НОВОСТИ
В список попали известные в Красноярске пиарщики. Среди них: Кристина Бырина, директор по коммуникациям и маркетингу холдинга 075 Group; Таисия Голубева, PR-директор торговых сетей «Батон» и «Красный Яр»; Евгения Леонтьева, член правления Ассоциации «PR-среда»; Ирина Нагибина, руководитель отдела по стратегическим коммуникациям и связям с общественностью АО «Богучанская ГЭС» и Ольга Солодилова, руководитель проектов En+ Group. Всего список насчитывает 16 пиарщиков из разных городов Сибири.
 
Шорт-лист номинации «Мастер» определят по итогам голосования. Оно продлится до 22 января включительно.  
 
Ранее организаторы сообщали, что на премию поступило 86 заявок, к онлайн-голосованию было допущено 69 проектов. Самыми востребованными в этот раз оказались номинации «Корпоративные коммуникации» (18 заявок) и «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты» (18). В «Продвижение государственных и общественных программ» и «Развитие и продвижение территорий» поступило по 16 заявок. Еще 11 проектов заявлено на конкурс в «Маркетинговых коммуникациях», 6 — в «Коммуникациях в благотворительности». Больше всего заявок поступило от пиарщиков из Новосибирской области (31). Красноярский край занял второе место с 23 заявками. Презентации проектов-финалистов состоятся в Новосибирске 4 февраля.
 
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Автор: Петр Савельев
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