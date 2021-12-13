В жюри «Серебряного Лучника» вошли эксперты из шести сибирских городов
Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь объявила состав экспертного жюри.
В этом году в его состав вошли профессионалы в области PR, маркетинга и медиакоммуникаций из шести городов СФО.
В этом году определять победителей конкурса коммуникационных проектов приглашены:
- Дмитрий Буевич, руководитель направления региональных проектов компании «РУСАЛ» (Красноярск)
- Николай Глухих, основатель и CEO креативного агентства «Wow» x Deltaplan Group (Новосибирск)
- Екатерина Горнаева, директор по маркетингу международной сети автосервисов FIT SERVICE (Новосибирск)
- Василий Дамов, учредитель коммуникационного агентства Sibmedia Agency (Красноярск)
- Анна Кузьмина, PR-директор компании Good Line (Кемерово)
- Мария Малкина, директор по стратегии и развитию Благотворительного фонда «Солнечный город» (Новосибирск)
- Эдуард Осипов, генеральный директор медиакомпании «Северный город» (Норильск)
- Елена Погодаева, руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами в Сибирском округе ПАО «Магнит» (Новосибирск)
- Виктор Самусенко, главный редактор телеграм-издания «Борус» (Красноярск)
- Яна Тамаровская, руководитель пресс-службы Главы Республики Хакасия (Абакан)
- Оксана Томчак, руководитель информационного портала Tomsk.ru, директор радиохолдинга «Дайджест FM» (Томск)
- Василий Торгашин, руководитель пресс-службы Сибирского банка ПАО «Сбербанк» (Новосибирск)
- Мария Юферова, руководитель информационной политики Красцветмета (Красноярск)
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