В жюри «Серебряного Лучника» вошли эксперты из шести сибирских городов

Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь объявила состав экспертного жюри.

В этом году в его состав вошли профессионалы в области PR, маркетинга и медиакоммуникаций из шести городов СФО.

В этом году определять победителей конкурса коммуникационных проектов приглашены:

Дмитрий Буевич, руководитель направления региональных проектов компании «РУСАЛ» (Красноярск)

Николай Глухих, основатель и CEO креативного агентства «Wow» x Deltaplan Group (Новосибирск)

Екатерина Горнаева, директор по маркетингу международной сети автосервисов FIT SERVICE (Новосибирск)

Василий Дамов, учредитель коммуникационного агентства Sibmedia Agency (Красноярск)

Анна Кузьмина, PR-директор компании Good Line (Кемерово)

Мария Малкина, директор по стратегии и развитию Благотворительного фонда «Солнечный город» (Новосибирск)

Эдуард Осипов, генеральный директор медиакомпании «Северный город» (Норильск)

Елена Погодаева, руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами в Сибирском округе ПАО «Магнит» (Новосибирск)

Виктор Самусенко, главный редактор телеграм-издания «Борус» (Красноярск)

Яна Тамаровская, руководитель пресс-службы Главы Республики Хакасия (Абакан)

Оксана Томчак, руководитель информационного портала Tomsk.ru, директор радиохолдинга «Дайджест FM» (Томск)

Василий Торгашин, руководитель пресс-службы Сибирского банка ПАО «Сбербанк» (Новосибирск)

Мария Юферова, руководитель информационной политики Красцветмета (Красноярск)

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