Все обладатели премии «Человек года – 2021» в Красноярске

Человек года в сфере IT Дмитрий Полуянов, «Максбонус».

Человек года в частной медицине Михаил Смирнов, TERVE, «Центр современной кардиологии».

Застройщик года:

- Александр Коропачинский, «СМ.СИТИ»;

- Камо Мурадян, «Сибагропромстрой»;

- Алексей Петров, СЗ «Этажи».

Ресторатор года Анатолий Ващенко, «Чешуя»

Человек года в номинации «Доброе дело бизнеса» Роман Ворошилов, Лизинговая компания «Дельта».

Человек года в номинации «Детские пространства развития» Елена Бедрина, «Этти Дети».

Банкир года Александр Граматунов, центр «Мой бизнес».

Человек года в номинации «Культура .Частные проекты» Марина Вишневская, ACADEMY от BROADWAY KIDS.

Сельхозпроизводитель года Наталья Зубарева, глава крестьянского фермерского хозяйства.

Амбассадор бренда Анна Жираткова, «Про-Ток».

Человек года в номинации «Новые лица бизнеса» Светлана Буриченко, «Рыба пила».

Промышленник года Евгений Курьянов, КрАЗ.

Победитель специальной номинации «За вклад в развитие предпринимательства в Красноярске» Моника Дюсуше.

«Человек года – 2021» Василий Попов, ГСК «Арбан».

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