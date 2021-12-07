Человек года - 2021: номинация «Доброе дело бизнеса»

Чтобы помогать нуждающимся в поддержке, необязательно быть монстром бизнеса с миллиардами, главное — видеть возможности помочь. Такова идея соучредителя номинации «Доброе дело бизнеса» — Сбера.

Впервые в истории премии «Человек года» благотворительная номинация проводится в партнерстве. Красноярское отделение Сбербанка и его руководители в разные годы неоднократно номинировались на премию, а благотворительные проекты банка становились заметными явлениями социальной жизни города.

Формируя шорт-лист номинации, эксперты учитывали такие факторы, как системное участие в благотворительности, решение важной социальной проблемы и поддержка идей добросовестной благотворительности, то есть сбор пожертвований не через личные карты стихийным образом, а взаимодействие с фондами и ведение отчетности.

Роман Ворошилов, «Лизинговая компания «Дельта» «Лизинговая компания «Дельта»

«Дельта» четвертый год на постоянной основе ежемесячно поддерживает уникальный проект больничной клоунады «Дом в горошек». Больничные клоуны ходят к детям, которые находятся в самом тяжелом состоянии, порой без надежды на выздоровление. Поэтому больничная клоунада — это, конечно же, желание поправиться, аппетит, смех. И иногда — последняя улыбка и радость уходящего ребенка. Кроме того, компания поддерживает юных спортсменов, помогая им с оснащением и поездками на соревнования.

Факт: Сейчас проект больничной клоунады работает в отделениях онкологии и гематологии, кардиоревматологии и нефрологии, хирургии, гастроэнтерологии, эндокринологии и неврологии, психоневрологии Перинатального центра, в отделениях педиатрии, хирургии, нейрохирургии 20-й больницы, а также в отделении психоневрологического интерната для детей «Подсолнух».

Анастасия Гаврилова, модельное агентство Modern Beauty модельное агентство Modern Beauty

Модельное агентство проводит единственный в Красноярске инклюзивный конкурс красоты «Мини-мисс Красноярск — 2021». В нем участвуют дети с инвалидностью, они так же готовятся, учатся носить красивые наряды, рассказывать о себе, позировать перед камерой… Цель конкурса — показать, что красота не в идеальных пропорциях, а в индивидуальности.

Факт: Все сотрудники модельного агентства участвуют в различных волонтерских проектах или организуют их — от уборки мусора и сдачи вторсырья в переработку до акций в поддержку детей, нуждающихся в лечении и реабилитации.

Оксана Емельянова, директор красноярского филиала «Mary Kay» директор красноярского филиала «Mary Kay»

Оксана Емельянова ежегодно вместе с мужем выращивает на собственном загородном участке овощи, чтобы передать их подопечным благотворительного фонда «Феникс»: это одиноко проживающие лежачие пациенты и семьи с детьми-инвалидами. Сотрудники компании помогают сформировать 50–70 больших сладких новогодних подарков для тяжелобольных детей с паллиативным статусом, которых опекает фонд, и 170 — для подопечных дома милосердия «Журавлик» при ПНИ «Подсолнух».

Факт: Ежегодно подопечным фонда «Феникс» передают до 70 мешков картофеля, 3–5 мешков свеклы, кабачки, тыквы и другие овощи.

Сергей Ким, кафе «Кимчи» кафе «Кимчи»

Сеть кафе «Кимчи» реализовала первый в России проект по постоянному трудоустройству людей с ментальными нарушениями. Пока в нашей стране существуют только временные благотворительные программы или проекты, позволяющие взрослым с ментальной инвалидностью получать трудовые навыки и выполнять разовые работы. Практики постоянного трудоустройства — по трудовому договору, с выплатой заработной платы — не существовало.

Факт: Сейчас в «Кимчи» работают три «особых» сотрудника, опыт сети кафе изучают в других регионах.

Виктор Мишуров, АН «Этажи» АН «Этажи»

Агентство взяло на себя задачу по финансированию поисковых операций и закупке ГСМ для КРОО «Поиск пропавших детей — Красноярск». Закупка бензина и других горюче-смазочных материалов — самая затратная статья расходов общественной организации: поиски часто ведутся в труднодоступной отдаленной местности, на большой территории, волонтерам приходится добираться до места поиска за сотни километров от Красноярска. Благодаря инициативе АН «Этажи» закупки ГСМ ведутся централизованно и регулярно.

Факт: За девять лет работы КРОО «Поиск пропавших детей — Красноярск» найдены живыми более 1 тыс. человек.

Сергей Николаенко, «Клиника профессора Николаенко» «Клиника профессора Николаенко»

Клиника много лет реализует проект «Подари улыбку»: бесплатное лечение пациентов с инвалидностью, маломобильных граждан, детей с ментальными нарушениями — синдромом Дауна, аутизмом и расстройствами аутистического спектра, а также с другими заболеваниями. Врачи выезжают к пациентам на дом. Для этого «Клиника профессора Николаенко» закупила специальное мобильное стоматологическое оборудование. В этом году получил развитие проект по реабилитации людей с тяжелыми дефектами лица и изготовлению лицевых протезов.

Факт: Центр реабилитации «Эпитетика» станет первым в Сибири научно-производственным комплексом такого профиля.

Роман Нагибин, ООО «ПУЛЬСКрасноярск» ООО «ПУЛЬСКрасноярск»

Компания поддерживает проект «Окрыленные дети» фонда «Добро24.ру»: помогает с покупкой авиабилетов для детей с редким заболеванием: ретинобластомой (рак глаз). Фонд опекает трех детей с таким диагнозом. В России ретинобластому лечат радикальными методами: удаляя органы зрения. Методика врача Френсиса Мунье из швейцарской клиники Jules Gonin Eye Hospital позволяет детям сохранить глаза.

Факт: В год ребенку с диагнозом «ретинобластома» может потребоваться от 6 до 10 поездок на лечение.

Ольга Свежинская, «ПакетМаркет» «ПакетМаркет»

Компания производит 12 видов пищевой и непищевой упаковки и системно решает задачу снижения количества мусора и уменьшения объема неразлагаемой упаковки, организует переработку. Ольге Свежинской удалось убедить партнеров в необходимости инвестиций в производство экологичной упаковки — разлагаемой и сделанной с использованием вторичного сырья — и закупить необходимое оборудование. Сейчас «ПакетМаркет» ведет просветительскую работу с клиентами и партнерами, обучая их экологичному подходу к обращению с бытовыми отходами.

Факт: Сейчас «ПакетМаркет» перерабатывает 130 тонн вторичного сырья в год, компания намерена увеличить производственные мощности.

Николай Трегубов, «Красмарафон» «Красмарафон»

Николай Трегубов — создатель школы бега в Красноярске, много лет занимается организацией забегов, в том числе и благотворительных. С 2016 года «Красмарафон» сотрудничает с благотворительным фондом «Счастливые дети», марафон «Добрая пятерка» стал за это время одной из традиций любителей бега. Участвовать в марафоне на дистанцию в 5 км может любой желающий, вне зависимости от возраста и подготовки. Вся сумма организационного сбора идет в копилку фонда, на финансирование программ по устройству детей-сирот в семьи.

Факт: За последний год красноярцы «набегали» в благотворительные фонды 1 480 100 рублей.

Надежда Целуковская, ООО «КонТех» ООО «КонТех»

Компания «КонТех» на протяжении трех лет поддерживает работу выездных бригад волонтеров благотворительного фонда «Феникс», которые ухаживают за лежачими больными. Помогает с приобретением средств гигиены и оплатой поездок на реабилитацию в другие города, закупкой технических средств реабилитации. «Феникс» не единственный фонд, который получает поддержку компании «КонТех», причем не только деньгами, но и сладкими подарками к празднику: это один из крупнейших в крае производителей пряников и печенья.

Факт: Подопечным красноярских благотворительных фондов, которые проживают в специализированных учреждениях и паллиативных центрах, компания выделила более 3 тонн пряников и печенья.

Мнение эксперта

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка — Для нас большая честь выступать партнером номинации «Доброе дело бизнеса». Мы активно участвуем в благотворительных и экологических проектах, инициируем собственные и поддерживаем партнерские. Все эти направления являются частью нашей стратегии. Сегодня особенно важно замечать благотворительные инициативы не только крупных компаний, но и небольших. Мы готовы поделиться своим опытом, посмотреть, какие активности проводят предприниматели, отметить лучших и мотивировать желающих пополнить ряды осознанного бизнес-сообщества.

Подготовила Наталья Кобец