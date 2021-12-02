Человек года - 2021: номинация «Промышленник»

В номинации отмечены руководители производственных предприятий, которые достигли весомых результатов в производственной деятельности и внесли значимый вклад в развитие отраслей промышленности.

Анна Жираткова, Pro-Tok

Энергетическая компания Pro-Tok занимается производством электрооборудования, кабельной и светотехнической продукции, металлоконструкций, трансформаторных подстанций, инструментов, технологического оборудования и иной продукции и обеспечивает полный цикл работ — от создания проектной документации до монтажа оборудования на площадке заказчика. В 2021 году Pro-Tok стала резидентом фонда «Сколково» и получила поддержку внедрения инновационного продукта: термошкафа с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Факт: Компания с первого раза получила одобрение своей заявки в «Сколково».

Цифра: 20 млн рублей потребовалось на запуск производства термошкафов: это грантовые средства Фонда содействия инновациям.

Константин Казарин, «Атомзнак», «Система»

В 2021 году обе компании стали резидентом железногорской ТОСЭР, на базе промпарка они будут развивать производство дорожных знаков со свето-

отражающей поверхностью, знаков стандартного образца и индивидуального проектирования, фотолюминесцентных эвакуационных систем и вентиляционного оборудования. В качестве основных потребителей продукции компания видит объекты атомной промышленности. Поскольку они зачастую имеют сложную архитектурную конфигурацию, находятся под землей, им необходима качественная система навигации и эвакуации.

Факт: Территория опережающего социально-экономического развития «Железногорск» создана в 2018 го-ду, территория промпарка занимает 34 гектара.

Цифра: Порядка 60 млн рублей — вложения в проект.

Евгений Курьянов, КрАЗ

Красноярский алюминиевый завод последовательно держит курс на улучшение экологических показателей и производство продукции высоких переделов. По итогам 9 месяцев 2021 года в общем объе-ме производимого металла показатель продукции с добавленной стоимостью составляет 44,72 %, а выпуск сплавов — 43,72 %. В 2021 году стартовала программа перестройки

КрАЗа, которая предусматривает замену электролизеров и переход на технологию обожженного анода.

Факт: Из сплавов КрАЗа производят алюминиевую банку, литые и кованые колесные диски, элементы подвески и кузова автомобилей, строительный профиль, гальванизированный стальной лист, который применяется в широких сферах гражданского и промышленного строительства.

Цифра: На 16,5 % меньше электроэнергии будет потреблять КрАЗ после перестройки.

Владимир Михеев, «Инженерно-технологический сервис Сибирь»

Флагманский продукт компании — комплекс плазменной резки «Енисей», высокоточное оборудование для металообработки, раскроя листового металлопроката. Оборудование востребовано в самолетостроении, судостроении, ракетостроении. Предприятие специализируется на тонкой настройке комплекса и индивидуальной подгонке характеристик оборудования под запрос заказчика.

Факт: Первые серийные комплексы «Енисей» были выпущены в 1980-х годах. С 2012 года производство модернизированных станков было возобновлено на базе «ИТС» под руководством сына главного конструктора «Енисея» Николая Молчанова.

Цифра: До 50 комплексов «Енисей» в год может производить «ИТС Сибирь».

Дмитрий Салов, ОКБ «Микрон»

Компания занимается выпуском горно-шахтного оборудования, средств автоматизации, нестандартных изделий, изделий из цветных металлов и специальных редукторов, испытаниями и обслуживанием различной техники. В 2014 году ОКБ «Микрон» приступило к строительству Центра тяжелого машиностроения. На промплощадке в Емельяновском районе уже в 2022 году будет запущено производство тепловетрогенераторов, способных работать при температуре до -70 градусов.

Факт: Центр тяжелого машиностроения — первое предприятие такого профиля в Красноярском крае с момента закрытия завода Крастяжмаш.

Цифра: 480 человек работают сейчас в ОКБ «Микрон».

Сергей Тарасюк, «Ангара Лес»

Инновационное предприятие полного цикла по переработке отходов производства было основано в Кодинске в 2017 году. Уже через три года завод вышел на проектную мощность по входу сырья 520 тыс. кубометров в год. В 2021 году компания завершила реализацию приоритетного инвестпроекта по выпуску пиломатериалов, погонажа, щепы и пеллет. До конца года на заводе расширят столярный цех и в дополнение к строгальным установят мощности по склеиванию бруса. Таким образом, будет создана основа для домостроительного производства, а в 2026–2027 годах планируется запустить выпуск OSB-плит.

Факт: В 2021 году завод «Ангара Лес» вошел в топ-30 предприятий лесной сферы РФ.

Цифра: 3,4 млрд рублей — объем выпуска продукции в денежном выражении.

Яков Яланский, комбинат «Волна»

В 2021 году ООО «Комбинат «Волна» принял активное участие в обучении своего персонала по программе «Фабрика процессов» национального проекта «Производительность труда». Предприятие является участником всероссийского финала Кубка по рационализации и производительности. «Волна» производит высококачественные кровельные листы различных профилей, плоские прессованные листы, детали для кровли и другую востребованную продукцию — более 40 наименований.

Факт: На сегодняшний день Комбинат «Волна» — единственный производитель хризотилцементной продукции.

Цифра: 70-летие отметил Комбинат «Волна» 2 ноября 2021 года.

Подготовила Наталья Кобец