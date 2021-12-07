Человек года - 2021: номинация «Частная медицина»

«ДК» рассказывает о главных успехах частных медицинских клиник и их руководителей — претендентов на премию «Человек года» в 2021 году.

Жанна Дорошенко, «Сантем» «Сантем»

Сеть поликлиник «Сантем» развивает в Красноярске формат семейной медицины. В конце 2020 года в «Сантем» № 1 на Ярыгинской набережной открылся новый блок, а в начале 2021-го во втором филиале, на Чернышевского, запущен целый этаж, вместивший 9 новых кабинетов по различным направлениям. Идет работа над открытием нового филиала — «Сантем» № 3. Сотрудники поликлиник работают по ковидному направлению. Ежедневно действуют несколько ковидных бригад, оказывающих помощь населению Красноярска и пригорода. Разработана программа реабилитации после заболевания, ее уже прошли более 100 пациентов «Сантем».

Факт: В рамках образовательного проекта в течение 2021 года в университете «Сантем» было проведено более 30 лекций по повышению квалификации медицинских сотрудников по различным дисциплинам.

Цифра: В 2021 году количество пациентов по ОМС планово увеличилось с 4 тыс. до 6,5 тыс. человек.

Дина Лямина, «Медикал Он Груп — Красноярск» «Медикал Он Груп — Красноярск»

В 2021 году в клинике «Медикал Он Груп — Красноярск» открылись два новых отделения — эндоскопии и флебологии. Эти подразделения оснащены передовым высокотехнологичным оборудованием для точной диагностики и малоинвазивного лечения. А пациентам отделения онкологии стала доступна новая процедура — трепан-биопсия: это современный метод выявления новообразований, «золотой стандарт» в проведении малотравматичных исследований. Обновлена и расширена программа реабилитации для пациентов, перенесших COVID-19 и вирусные пневмонии.

Факт: «Медикал Он Груп» входит в топ-10 частных клиник Красноярска по версии портала «Продокторов».

Цифра: 6 врачей «Медикал Он Груп — Красноярск» награждены премией «Продокто-ров-2021».

Татьяна Скороходова, «Центр лабораторных технологий АБВ» «Центр лабораторных технологий АБВ»

С апреля 2020 года ключевым по объемам направлением работы «Центра лабораторных технологий АБВ» («ЦЛТ АБВ») стала лабораторная диагностика на COVID-19.

«ЦЛТ АБВ» начал проводить такие исследования в числе трех первых лабораторий в Красноярском крае. Для выполнения ПЦР-диагностики COVID-19 были перестроены многие процессы: освоены новые методики выполнения тестов, приобретен дополнительный парк оборудования, обучен персонал. Коммерческая медицинская лаборатория была переведена на круглосуточный трехсменный режим работы для оперативного обследования пациентов ковидных госпиталей, поликлиник города и районных больниц.

Факт: В 2021 году «ЦЛТ АБВ» прирос 12-м по счету офисом в Красноярске.

Цифра: За 9 месяцев 2021 года лабораторией «АБВ» на COVID-19 обследовано более 580 тыс. человек.

Михаил Смирнов, TERVE, «Центр современной кардиологии» TERVE, «Центр современной кардиологии»

В сентябре 2020 года в рамках государственно-частного партнерства в городе Шарыпово открыт «Сосудистый хирургический центр», где лечение после инфарктов и инсультов могут пройти жители Шарыповского, Ужурского и Балахтинского районов края. В 2021 году в центре проведено 300 операций коронарного стентирования и 20 операций на периферических сосудах. Развивался и другой проект — российско-финские медицинские центры TERVE. Сеть приросла филиалом в Санкт-Петербурге, в Красноярске запущен новый формат работы клиник — TERVE-Lab, сети малых медицинских офисов у дома. В августе 2021 года открыт многопрофильный «Центр эндоваскулярных технологий».

Факт: В 2021 году выведен на проектную мощность «Центр амбулаторной онкологической помощи», организующий лечение в условиях дневного стацио-нара для жителей Советского района Красноярска.

Цифра: За 2021 год в «Центре амбулаторной онкологической помощи» проведено 1900 госпитализаций, поставлены на диспансерный учет 3200 человек.

Светлана Сыромятникова, «Три сердца» «Три сердца»

Сеть клиник «Три сердца» работает в Красноярске с 2000 го-да — сегодня это два филиала, расположенные в разных частях города. Основные направления работы — репродуктивная и восстановительная медицина. Один из филиалов клиники работает как многопрофильный центр с полным комплексом лечебно-диагностических услуг — от приема узкого врача-специалиста до лечения и полной реабилитации. В течение 2021 года готовился запуск третьего филиала сети — клиники «Новая жизнь». Проект делает фокус на персонализированную превентивную медицину и технологии anti-age. Открытие клиники намечено на 2022 год.

Факт: Клиника «Три сердца» является региональным представителем международного института интегральной превентивной и антивозрастной медицины PreventAge.

Цифра: За 21 год работы сети «Три сердца» с помощью специалистов клиники родились более 3900 детей.

Подготовила Наталья Повольнова