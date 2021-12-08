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Человек года - 2021: номинация «Амбассадор бренда»

Человек года - 2021: номинация «Амбассадор бренда»
Иллюстрация: коллаж ДК

Одна из самых обсуждаемых премий вот уже четвертый раз собирает «пул» предпринимателей, продвигающих свой бизнес, в том числе с помощью личного бренда.

#БИЗНЕС

Они узнаваемы, стремятся к публичности, уверенно чувствуют себя в соцсетях. Но самое главное, что за каждым публичным образом стоит настоящее дело.

Человек года - 2021: номинация «Амбассадор бренда» 1Екатерина Березина, Seabass Group
Десять лет проработав в компании «Делси», Екатерина Березина запустила ресторанный бизнес. Открытие первого ресторана случилось в преддверии пандемии, морской фастфуд открылся в ее разгар. Во многом интерес к заведению поддерживается за счет активной публичной позиции г-жи Березиной, ее ярким выступлениям в СМИ и интересному аккаунту в «Инстаграме». 
 
Цитата: «Рыба была в моей жизни всегда — еще до того, как я пришла в «Делси», с детства».
 
 
Человек года - 2021: номинация «Амбассадор бренда» 2Светлана Буриченко, «РЫБА ПИЛА» 
Светлана Буриченко активно развивает сеть магазинов «РЫБА ПИЛА». Однако в амбассадоры бренда она попала благодаря гастрономическому видеоблогу, который она ведет, а также открытости в соцсетях. Госпожа Буриченко постоянно общается с клиентами магазина в соцсетях и поистине является лицом своего бренда.
 
Цитата: «Часто работаю в торговом зале, получаю от общения с покупателями огромное удовольствие. Я так и говорю: «Пойду покайфую».
 
 
Человек года - 2021: номинация «Амбассадор бренда» 3Анна Гавричкова, LEFTdesign
Про нее говорят: «Та самая Гавричкова, которая придумала лучшие рестораны Красноярска». Вместе с мужем Геннадием Анна в том числе занимается созданием интерьеров HoReCa. Все началось с бара «Булгаков», а потом были «Френки Ву», «Майк и Молли», 0,75please и уже легендарная с точки зрения визуального воплощения «Тунгуска».
 
Цитата: «Буквально заимствование — это плохо. Вдохновиться — это хорошо. Мы рады, когда нами вдохновляются, это приятно».
 
 
Человек года - 2021: номинация «Амбассадор бренда» 4Ульяна Гельбова, Daily Wines
Ульяна Гельбова буквально ворвалась в мир медиа с темой безалкогольного вина. Она не просто стала дистрибьютором немецкой марки, скорее, речь идет о бизнес-проповедничестве. О таких людях говорят: евангелист бренда. Ульяна продает не вино, а здоровый образ жизни, осознанное отношение к себе и своим жизненным ресурсам.
 
Цитата: «Безалкогольное вино Daily Wines стало моей страстью, хотя еще в прошлом году я до конца не понимала, куда двигаться».
 
 
Человек года - 2021: номинация «Амбассадор бренда» 5Сергей Горев, сеть детских садов «Лучик»
Сергея Горева хорошо знают в соцсетях по хештегам #неусатыйнянь и #директордетскогосада. Развивая сеть детских садов, Сергей Горев стал настоящим экспертом и в воспитании детей, и в развитии бизнеса в сфере частного образования. Образ директора детского сада подкупает своей искренностью и открытостью.
 
Цитата: «Когда у тебя свое дело, то ты должен уметь затыкать любые дыры, не стесняться браться за любые сопутствующие дела, уметь решать разные возникающие по ходу проблемы».
 
 
Человек года - 2021: номинация «Амбассадор бренда» 6Анна Жираткова, «ПроТок»
Пять лет назад Анна Жираткова заявила, что хочет «выйти из-за электрошкафа». За это время ей удалось стать одним из самых ярких, публично заметных предпринимателей. Бизнес-лидер компании «ПроТок» умеет добиться вау-эффекта, рассказывая о сложном, «мужском» производстве. Будь то бомбический календарь с моделями в изоленте или управленческий челлендж, дневник которого стал одной из наиболее обсуждаемых тем Краснета.
 
Впрочем, и за пределами соцсетей «ПроТок» нередко становился инфоповодом бизнесовой повестки Красноярска. Компания стала официальным резидентом «Сколково», еще раз подтвердив статус инновационного производства. Жираткову приглашают в качестве эксперта и спикера на масштабные деловые площадки. 
 
Цитата: «Мы выбрали курс на разрыв шаблонов, поскольку стереотипное мышление — это настоящий стоп-кран для бизнеса».
 
 
Человек года - 2021: номинация «Амбассадор бренда» 7Марина Королькова, GreekLand, «Юкка», Red Sail, «Троя парк»
Управляющий детскими парками и бизнес-центром этим летом стала голосом предпринимательского сообщества, поскольку открыто высказывала мнение бизнеса по поводу далеко не всегда разумных ограничений. Еще одна важная миссия Марины — благотворительность. Собственно, «раскачивать» личный бренд она стала для того, чтобы помочь собрать средства на лечение ребенка со смертельным диагнозом. В итоге буквально за полтора года Марина стала одной из экспертных и ярких персон бизнес-сообщества.
 
Цитата: «Проект, которым ты горишь, еще и отклик твоей души — это всегда про мечту, про историю, которую мы рождаем, вынашиваем и воплощаем в жизнь». 
 
 
Человек года - 2021: номинация «Амбассадор бренда» 8Ирина Одинец, ГСК «Арбан»
Не являясь собственником бизнеса, директор по продажам ГСК «Арбан» Ирина Одинец сумела стать лицом компании. Это пример, когда топ-менеджер не просто разделяет ценности компании, но и активно участвует в их генерировании и формировании. Ирина Одинец признается, что привносит в каждый проект «Арбан» частичку своей души.
 
Цитата: «Наши ценности, заложенные в концепцию семейного квартала, должны совпадать с ценностями наших будущих новоселов. Мы называем это таргетированием аудитории «Арбан».
 
 
Человек года - 2021: номинация «Амбассадор бренда» 9Жанна Прохоренко, Lebox
Основателя премиального косметического и парфюмерного бутика Lebox также называют и бьюти-блогером. Жанна Прохоренко, являясь лицом собственного бренда, открывает подписчикам мир красоты, стиля и современных трендов индустрии. Вокруг бутика собралось настоящее клиентское комьюнити, поскольку клубный формат продаж вовлекает в круг сообщества.
 
Цитата: «Есть у меня такая традиция — в каждое новое путешествие брать новый парфюм. Чтобы потом в холодный скучный вечерок как брызнуть, как вспомнить, как кайфануть от воспоминаний!»
 
 
Человек года - 2021: номинация «Амбассадор бренда» 10Денис Самцов, Dalnos mores, PrimeBeef
Развивая премиальные мясной и рыбный бренды, Денис Самцов активно продвигает личный бренд в соцсетях. Интерактивное общение с аудиторией, яркий визуальный контент, сторителлинг создают правильные эффекты.
 
Подготовила Юлия Чанчикова
 
 
Автор: Петр Савельев
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