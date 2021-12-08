Человек года - 2021: номинация «Амбассадор бренда»

Одна из самых обсуждаемых премий вот уже четвертый раз собирает «пул» предпринимателей, продвигающих свой бизнес, в том числе с помощью личного бренда.

Они узнаваемы, стремятся к публичности, уверенно чувствуют себя в соцсетях. Но самое главное, что за каждым публичным образом стоит настоящее дело.

Екатерина Березина, Seabass Group Seabass Group

Десять лет проработав в компании «Делси», Екатерина Березина запустила ресторанный бизнес. Открытие первого ресторана случилось в преддверии пандемии, морской фастфуд открылся в ее разгар. Во многом интерес к заведению поддерживается за счет активной публичной позиции г-жи Березиной, ее ярким выступлениям в СМИ и интересному аккаунту в «Инстаграме».

Цитата: «Рыба была в моей жизни всегда — еще до того, как я пришла в «Делси», с детства».

Светлана Буриченко, «РЫБА ПИЛА» «РЫБА ПИЛА»

Светлана Буриченко активно развивает сеть магазинов «РЫБА ПИЛА». Однако в амбассадоры бренда она попала благодаря гастрономическому видеоблогу, который она ведет, а также открытости в соцсетях. Госпожа Буриченко постоянно общается с клиентами магазина в соцсетях и поистине является лицом своего бренда.

Цитата: «Часто работаю в торговом зале, получаю от общения с покупателями огромное удовольствие. Я так и говорю: «Пойду покайфую».

Анна Гавричкова, LEFTdesign LEFTdesign

Про нее говорят: «Та самая Гавричкова, которая придумала лучшие рестораны Красноярска». Вместе с мужем Геннадием Анна в том числе занимается созданием интерьеров HoReCa. Все началось с бара «Булгаков», а потом были «Френки Ву», «Майк и Молли», 0,75please и уже легендарная с точки зрения визуального воплощения «Тунгуска».

Цитата: «Буквально заимствование — это плохо. Вдохновиться — это хорошо. Мы рады, когда нами вдохновляются, это приятно».

Ульяна Гельбова, Daily Wines Daily Wines

Ульяна Гельбова буквально ворвалась в мир медиа с темой безалкогольного вина. Она не просто стала дистрибьютором немецкой марки, скорее, речь идет о бизнес-проповедничестве. О таких людях говорят: евангелист бренда. Ульяна продает не вино, а здоровый образ жизни, осознанное отношение к себе и своим жизненным ресурсам.

Цитата: «Безалкогольное вино Daily Wines стало моей страстью, хотя еще в прошлом году я до конца не понимала, куда двигаться».

Сергей Горев, сеть детских садов «Лучик» сеть детских садов «Лучик»

Сергея Горева хорошо знают в соцсетях по хештегам #неусатыйнянь и #директордетскогосада. Развивая сеть детских садов, Сергей Горев стал настоящим экспертом и в воспитании детей, и в развитии бизнеса в сфере частного образования. Образ директора детского сада подкупает своей искренностью и открытостью.

Цитата: «Когда у тебя свое дело, то ты должен уметь затыкать любые дыры, не стесняться браться за любые сопутствующие дела, уметь решать разные возникающие по ходу проблемы».

Анна Жираткова, «ПроТок» «ПроТок»

Пять лет назад Анна Жираткова заявила, что хочет «выйти из-за электрошкафа». За это время ей удалось стать одним из самых ярких, публично заметных предпринимателей. Бизнес-лидер компании «ПроТок» умеет добиться вау-эффекта, рассказывая о сложном, «мужском» производстве. Будь то бомбический календарь с моделями в изоленте или управленческий челлендж, дневник которого стал одной из наиболее обсуждаемых тем Краснета.

Впрочем, и за пределами соцсетей «ПроТок» нередко становился инфоповодом бизнесовой повестки Красноярска. Компания стала официальным резидентом «Сколково», еще раз подтвердив статус инновационного производства. Жираткову приглашают в качестве эксперта и спикера на масштабные деловые площадки.

Цитата: «Мы выбрали курс на разрыв шаблонов, поскольку стереотипное мышление — это настоящий стоп-кран для бизнеса».

Марина Королькова, GreekLand, «Юкка», Red Sail, «Троя парк» GreekLand, «Юкка», Red Sail, «Троя парк»

Управляющий детскими парками и бизнес-центром этим летом стала голосом предпринимательского сообщества, поскольку открыто высказывала мнение бизнеса по поводу далеко не всегда разумных ограничений. Еще одна важная миссия Марины — благотворительность. Собственно, «раскачивать» личный бренд она стала для того, чтобы помочь собрать средства на лечение ребенка со смертельным диагнозом. В итоге буквально за полтора года Марина стала одной из экспертных и ярких персон бизнес-сообщества.

Цитата: «Проект, которым ты горишь, еще и отклик твоей души — это всегда про мечту, про историю, которую мы рождаем, вынашиваем и воплощаем в жизнь».

Ирина Одинец, ГСК «Арбан» ГСК «Арбан»

Не являясь собственником бизнеса, директор по продажам ГСК «Арбан» Ирина Одинец сумела стать лицом компании. Это пример, когда топ-менеджер не просто разделяет ценности компании, но и активно участвует в их генерировании и формировании. Ирина Одинец признается, что привносит в каждый проект «Арбан» частичку своей души.

Цитата: «Наши ценности, заложенные в концепцию семейного квартала, должны совпадать с ценностями наших будущих новоселов. Мы называем это таргетированием аудитории «Арбан».

Жанна Прохоренко, Lebox Lebox

Основателя премиального косметического и парфюмерного бутика Lebox также называют и бьюти-блогером. Жанна Прохоренко, являясь лицом собственного бренда, открывает подписчикам мир красоты, стиля и современных трендов индустрии. Вокруг бутика собралось настоящее клиентское комьюнити, поскольку клубный формат продаж вовлекает в круг сообщества.

Цитата: «Есть у меня такая традиция — в каждое новое путешествие брать новый парфюм. Чтобы потом в холодный скучный вечерок как брызнуть, как вспомнить, как кайфануть от воспоминаний!»

Денис Самцов, Dalnos mores, PrimeBeef Dalnos mores, PrimeBeef

Развивая премиальные мясной и рыбный бренды, Денис Самцов активно продвигает личный бренд в соцсетях. Интерактивное общение с аудиторией, яркий визуальный контент, сторителлинг создают правильные эффекты.

Подготовила Юлия Чанчикова