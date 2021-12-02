Кто они, люди с обложки «ДК»? Почему мы решили рассказать в этом номере именно об Алене и Александре Вельгер? Что в них особенного? Они — люди будущего. Заинтересованы?

Тема изучения внутренних человеческих ресурсов, работы мозга, психической энергии становится все более актуальной. Несмотря на разнообразие технологий ведения бизнеса, всеобщую цифровизацию, стремительные коммуникационные инструменты, бизнес, да и просто жизнь, встают на паузу, потому что у человека элементарно нет сил, или степень тревожности такова, что принять правильное решение невозможно: гормональный фон накрывает и гасит голос разума. Оговоримся сразу, волшебных таблеток нет. Однако технологии понимания себя, приведения своей жизни к осознанному балансу существуют. История, которой мы делимся сегодня, как раз о том, как предприниматели сумели выйти на новый уровень в бизнесе, погрузившись в изучение процессов, на первый взгляд, далеких от деловых будней.

Сначала продали автомобиль…

Алена и Александр Вельгер — пример семейного бизнеса. Их история начиналась как вполне узнаваемый сценарий. Александр, окончив медакадемию по специальности «стоматолог», начал работать в госмедицине. Обширная практика, особенно в районах края, помогла быстро набраться опыта. Захотелось самостоятельности. Алена поддержала мужа в стремлении начать собственный бизнес в сфере частной медицины. Хотя молодая пара рисковала. Стартового капитала не было, и пришлось продать единственный автомобиль. Но Алена и Александр верили, что все получится, и были готовы работать по 24 часа в сутки.

В Красноярске уже было много частных стоматологий, и мы решили, что нужно искать свой «голубой океан» в другом месте. Открыли небольшую стоматологическую клинику в Березовке», — рассказывает Александр Вельгер.

Сначала делали все сами. Александр лечил, протезировал, закупал оборудование и материалы. Алена вела бухгалтерию, юридическое и кадровое сопровождение, занималась рекламой клиники, принимала пациентов за ресепшен…

Довольно распространенная история для малого бизнеса на старте: пашешь стуками, все делаешь сам. Во многом помогало экономическое образование, но чаще приходилось учиться в процессе. И не бояться никакой работы. Бывало, полы сама мыла, и горжусь этим», — рассказывает Алена Вельгер.

Тропический шторм, или Знаки судьбы

Слух о том, что в Березовке работает отличный стоматолог, быстро распространился и по всему району, и по соседним. Нередко в поселок приезжали пациенты из Красноярска. Но Александр продолжал рассматривать для себя лишь «районное» поле деятельности. Сначала расширил клинику в Березовке, затем открыл филиалы в Манском районе и Бархатове.

И вновь случилось то, что нередко описывается в бизнес-стори. Работа без выходных, без отпусков дала о себе знать.

Как будто установили потолок. Работаешь все больше, а зарабатываешь так же, если не меньше. Кризисы, валютные скачки, повышение цен — все отражается на твоем деле. И уже непонятно, для чего мы работаем… Нечеловеческие нагрузки привели к хронической усталости», — рассказывает Александр.

Алена первая поняла: надо что-то менять.

Говорят, когда мы не видим пути, судьба посылает нам знаки. Порой это происходит весьма жестко. Вселенная довольно отчетливо нам сказала: ребята, пора меняться!» — вспоминает Алена.

Дело было во Вьетнаме. Вельгеры решили провести отпуск на теплом море, и почти сразу разразился тропический шторм. Спустя несколько месяцев ситуация повторилась в Таиланде. Отдых был не просто испорчен: Алена признается, что очень испугалась, испытала паническую атаку.

Это была настоящая психотравма со всеми вытекающими последствиями. Поскольку я всегда увлекалась психологией и много читала по этой теме, стала искать информацию: как проработать глубинный страх, который во мне поселился», — делится Алена.

Еще одним увлечением была астрология. Пережив кризис, Алена решила расширить знания и в этом вопросе. Интерес быстро перерос в увлеченность, и вскоре Алена почувствовала, что это ее призвание. Астрология и психология: на стыке двух сфер Алена

Вельгер нашла свой путь.

Любовь и доверие

Наверное, далеко не каждый муж и собственник бизнеса отнесся бы к новым увлечениям жены положительно. Еще недавно у Александра был бухгалтер, юрист, кадровик и маркетолог, а теперь жена решила стать кем-то совершенно другим. Но Александр поддержал Алену, и в результате его бизнес только выиграл. Впрочем, мы забегаем вперед.

Наверное, это история про безусловное доверие и любовь. Если ты хочешь быть вместе с этим человеком, ты его поддерживаешь во всем», — рассказывает Александр.

Уважение вызывало и то, с какой страстью и одновременно системностью Алена взялась изучать новое направление. Одна из немногих она решила пройти все ступени обучения тета-хилингу и получила не только сертификат практикующего тренера, но и диплом, позволяющий обучать других тренеров.

В мире существует множество практик и методов, с помощью которых мы можем менять свою жизнь к лучшему. Этот метод помогает изменить себя и свою жизнь экологично, достаточно быстро, не причиняя вреда ни себе, ни другим. Причем эти инструменты работают и при настройке бизнеса, который сегодня существует в новой парадигме турбулентности и неопределенности. Крупные игроки рынка, топ-менеджеры, осознанные владельцы проектов уже осознали это и вышли на новую ступень психологического развития, виртуозно забирая эти практики и лично, и для прокачки корпоративных soft skills.

Шаг назад и прыжок через голову

Но вернемся к бизнесу четы Вельгер. Наверное, вам интересно, что же случилось с клиникой и удалось ли вырваться из замкнутого круга? В настоящее время Вельгеры запускают в Красноярске сеть клиник роста под брендом UP GRADE. Это консолидированный бизнес-проект из будущего, он про новое качество жизни и новые подходы в бизнесе. Про любовь к себе, комфорт и рост. Во-первых, это сеть современных стоматологических клиник полного цикла, одна из них открылась в ЖК «Скандис». Здесь пациентам дарят красивую и здоровую улыбку. Все передовые технологии лечения, протезирования и имплантации — по бюджетному для Красноярска чеку. Одно из УТП клиники — личная работа самого Александра с пациентами в кресле и скорость. Во-вторых, UP GRADE работает с внутренней уверенностью человека, с трансформациями и изменениями личности, бизнеса, команды. Вельгеры практикуют такие техники, как гвоздестояние, астрология и астрогенетика, аромапсихология, Access Bars, метафорические карты, тета-хилинг, квантовая психология. Речь как о непосредственной работе с клиентом, так и о серии обучающих программ и курсов.

Алена и Александр стали соучредителями премии «Человек года — 2021». Отметим, первыми соучредителями. Ранее на такую степень ответственности не решался ни один партнер премии. При этом сказать, что все произошло по мановению волшебной палочки, конечно же, нельзя. Путь из Березовки в Красноярск оказался вовсе не безоблачным.

В один прекрасный день я все бросил, покинул директорское кресло и вновь стал простым стоматологом. Довольно странное решение для предпринимателя, но путь трансформации редко напоминает безупречную, гладкую трассу, ведущую вперед. Зачастую, чтобы продвинуться, прыгнуть выше головы, надо отступить на несколько шагов назад. Так произошло со мной», — делится Александр.

Случилась и серьезная финансовая проблема. Сгорели большие вложения. У многих в такой ситуации опускаются руки.

Нам повезло, когда мы потеряли большие деньги. И я, и Александр уже серьезно занимались психологическими практиками, которые позволяют проживать сложные периоды без трагедий, не скатываясь в негатив», — поясняет Алена.

Более того, этот случай стал своеобразным триггером для масштабирования бизнеса и новых высот, на которые раньше не хватало жизненных сил.

Сейчас я точно знаю, что главные волшебники в нашей жизни — мы сами. Любая мечта может стать сначала целью, а затем и четким планом, который мы воплощаем. Силы верить в себя мы тоже находим… внутри себя. Источник энергии — внутри каждого», — говорит Александр.

Вельгеры сегодня не только строят успешный бизнес и счастливую семью, но и помогают другим людям найти собственные источники энергии. Алена — мотиватор, духовный тьютор и наставник. Она квалифицированный учитель американских методик мирового масштаба Theta Healing и Access Bars, сертифицированный инструктор Theta Healing Think. Обучалась лично у основателя этого метода Вианны Стайбл и имеет действующую лицензию фасилитатора Access Consciousness. Алена создала несколько авторских курсов, основанных на тета-практике и других не менее успешных методиках работы с подсознанием человека. За ее плечами 10-летний опыт исследований всевозможных методов улучшения жизни, достижения целей, обретения душевной гармонии и счастья. Так что никакого волшебства. Только новые знания и инструменты, которые приходят в нашу жизнь и помогают человеку исполнить свое главное предназначение — быть счастливым. Масштабируй сознание, масштабируй бизнес и учись управлять новыми ресурсами в новой реальности.

Юлия Чанчикова