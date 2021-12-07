Человек года - 2021: номинация «Детские пространства развития»

Образовательные пространства, театральные и танцевальные студии, спортивные секции. «ДК» рассказывает о проектах, претендующих на премию «Человек года» в номинации «Детские пространства развития».

Премия «Человек года» не в первый раз отмечает бизнесы, так или иначе ориентированные на подрастающее поколение. Однако в этом году фокус сделан не просто на «детские» бизнесы, а на пространства развития для детей и подростков. Учредителем номинации выступили активити-парк GREK LAND, центр семейного отдыха «Троя парк», «Юкка GREEN парк» и торговый центр RED SAIL в лице руководителя Марины Корольковой. Цель номинации — поддержать бизнес, чья миссия — вклад в подрастающее поколение. При всей ее неоспоримой важности именно такие бизнес-проекты испытывали сильнейшие ограничения, вплоть до запрета работы, в связи с пандемией коронавируса.

Наталья Аксютович, «Парк чудес Галилео» «Парк чудес Галилео»

«Парк чудес Галилео» — интерактивный музей необычных механизмов и иллюзий: перевернутые комнаты, зеркальный лабиринт, яркие научные шоу и многое другое. Все экспонаты и локации в парке носят познавательный характер. Каждая из них придумана, разработана и построена инженерами и техниками на собственных производственных базах проекта. На сегодня «Парк чудес Галилео» представлен в 7 городах России: Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Санкт-Петербурге и Красноярске, где проект работает уже 7 лет. В этом году «Парк чудес Галилео» в Красноярске посетили почти 42 тыс. гостей.

Факт: В честь Года науки и технологий в России «Парк чудес Галилео» создал бесплатный видеоквиз для школьников.

Цифра: За 2021 год в парке было проведено 38 благотворительных экскурсий для более чем 600 человек из социальных учреждений и детских домов.

Елена Бедрина , «Этти Дети» «Этти Дети»

«Этти Дети» — детский театр современного искусства, который работает в Красноярске с 2007 года. Арт-пространство призвано дать каждому ребенку возможность про-явить себя как личность, научиться правильно говорить, петь, танцевать. Ежегодно театр «Этти Дети» выпускает несколько спектаклей — постановки идут на театральных площадках, а также становятся участниками и победителями региональных и федеральных творческих конкурсов. Так, в 2021 году спектакль «Вино из одуванчиков» стал лауреатом II Всероссийского фестиваля детско-юношеских любительских театров «Малая сцена», а спектакль «Завтра была война» — конкурса любительских театральных коллективов «Театральная завалинка». Театр развивает и внутренние проекты. Один из них — ежегодный конкурс «ЭттиДетиFest», который в мае 2021 года собрал 210 участников.

Факт: Елена Бедрина, основатель и руководитель театра «Этти Дети» — заслуженный педагог РФ.

Цифра: В октябре 2021 года театр «Этти Дети» провел фестиваль #ВашиНашиПесни, собравший около 300 участников из творческих коллективов Красноярска и порядка 1 тыс. зрителей.

Светлана Демешонок, «Чуткие чтения» «Чуткие чтения»

«Чуткие чтения» — проект публичного чтения лучших детских книг, который развивается в Красноярске с 2014 года. Чтения проходят во время крупных культурных событий, в арт-кафе, на лужайках и «квартирниках», а участниками и слушателями мероприятий становятся как дети, так и взрослые. В период пандемии проект, дабы не подвергать риску здоровье своих слушателей, взял «мхатовскую паузу». Сейчас «Чуткие чтения» работают в формате авторских событий, которые организуются по запросу и отклику. Так, команда «чтений» продюсировала специальный проект #почитайнауку для СФУ в программе федерального фестиваля NAUKA0+. Другой проект — проведение трех летних семейных «околокнижных» событий на открытом воздухе для жителей и гостей микрорайона «Южный берег».

Факт: «Чуткие чтения» приняли участие в открытии детского центра новой глубины «Дела детей» в городе Кемерово.

Цифра: Более 2500 отзывов, откликов, анонсов и описаний можно найти в «Инстаграме» по хештегу #чуткие-чтения.

Андрей Коломеец, футбольный клуб «Юниор» футбольный клуб «Юниор»

«Юниор» — крупнейшая международная сеть футбольных школ, в Красноярске проект работает с 2014 года. За последний год сеть в регионе приросла несколькими новыми филиалами — сегодня «Юниор» насчитывает 50 точек занятия футболом по Красноярску и краю. Год был отмечен успехом воспитанников клуба: два ребенка попали в головную академию московского «Спартака». «Юниор» инициировал и провел в Красноярске самый крупный в России футбольный турнир среди детей и подростков. Участие в нем приняли более 1 тыс. детей со всей страны. После этого мероприятия почти весь коллектив организаторов был приглашен для проведения всероссийского турнира в Москве в партнерстве с московским «Спартаком». Крупнейший в мире детский турнир собрал 2500 участников.

Факт: Разработанная красноярским «Юниором» система контроля видеотренировок получила одобрение в инновационном центре «Сколково» и была взята на вооружение головным офисом. Идет работа по внедрению системы по всей стране.

Цифра: Более 1500 детей из Красноярска и городов края тренируются в «Юниоре».

Анастасия Краськова, Harleen Joker»s dance studio Harleen Joker»s dance studio

Harleen Joker»s — профессионально-спортивная школа танцев по хип-хопу. Обучение ведется как для взрослых, так и для детей с 7 лет. Команды проекта являются многократными чемпионами России, Европы и мира. За последний год танцоры Harleen Joker»s приняли участие и одержали победу в более чем десяти престижных соревнованиях. В их числе чемпионат России Hip Hop International 2020 — три команды, каждая в своей возрастной категории, взяли на соревнованиях золото. На счету танцоров Harleen Joker»s также два золота и одно сереб-ро чемпионата России United Dance Open 2021. Кроме этого, команда проекта инициировала свой танцевальный чемпионат — Siberian dance contest 2021. Сам проект в 2021 году отметил восьмилетие и запус-тил новый зал в Красноярске.

Факт: Harleen Joker»s стали чемпионами мира по хип-хопу в престижном чемпионате World Hip Hop Dance Championship 2021.

Цифра: 23 золота взяли команды Harleen Joker»s на выездных и онлайн-чемпионатах.

Павел Лаврентьев, проект «Умный Красноярск» проект «Умный Красноярск»

«Умный Красноярск» — часть проекта «Умные города» федеральной сети, действующей в 20+ городах России и ближнего зарубежья. Обучающие программы проекта разрабатывают лучшие популяризаторы науки из МГУ им. Ломоносова. Каждый месяц проводится новая программа, которая в городе больше не повторяется. В период с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года «Умный Красноярск» провел 8 интерактивных программ, участниками которых стали почти 2,5 тыс. детей и более 1,6 тыс. взрослых, родителей и учителей. Тематика программ — астрономия, биология, химия, научный детектив и прочее.

Факт: Летом 2021 года «Умный Красноярск» инициировал и организовал три пяти-дневные смены дневного научного лагеря на базе отдыха «Каштак». Участие в них приняли почти 100 детей.

Цифра: Целевая аудитория проекта — дети 7–15 лет.

Андрей Мелехин, развлекательный центр «АренаТехно» развлекательный центр «АренаТехно»

«АренаТехно» — современный технически направленный клуб, где взрослые и дети учатся управлять различными видами техники при помощи разнообразных симуляторов. В индустрии развлечений учредители «Арена-Техно» не новички: до запуска проекта они развивали семейный развлекательный лазертаг-клуб «АренаЛазер». На волне востребованности этого проекта и был дан старт «АренаТехно», где собран комплекс уникальных развлечений. Для гостей клуба действует промышленный и гоночный сектор. С помощью оборудования в промышленном секторе любой может ощутить себя оператором тяжелой техники — экскаватора, лесопогрузчика и многого другого. В гоночном секторе на симуляторе с виртуальной реальностью можно разогнаться до высоких скоростей. В планах учредителей продолжить развитие «АренаТехно» и дополнять проект новыми развлечениями. Из-за пандемии эта работа пока поставлена на паузу.

Факт: В 2021 году из-за пандемийных ограничений клуб не работал в течение 3 месяцев. При этом проект нес основные статьи расходов и на 100 % сохранил штат.

Цифра: Более 6 тыс. клиентов посетили «АренаТехно» с сентября 2020-го по сентябрь

2021 года.

Игорь Смолин, контактный зоопарк «Страна Енотия» контактный зоопарк «Страна Енотия»

Стационарный зоопарк «Страна Енотия» открылся в Красноярске в 2015 году. Проект позиционирует себя как «единственное место в городе, где животным разрешено потрогать гостей». С первого дня работы зоопарк выбрал курс на социальную деятельность. За пять лет проведено более 400 благотворительных акций, участие в которых приняли более 8 тыс. детей и взрослых из различных социальных учреждений. Два года подряд, в 2018 и 2019 году, Главное управление социальной защиты администрации города Красноярска отмечало «Страну Енотию» за значительный вклад в социальную сферу города. В 2020 году из-за пандемии зоопарк был закрыт для посещения на 5 месяцев. Несмотря на отсутствие дополнительного финансирования, проект продолжил свое существование, а рацион и уход за это время не изменился ни у одного питомца.

Факт: В октябре 2021 года «Страна Енотия» стала третьим частным зоопарком в России, который получил лицензию на содержание и использование животных в зоопарках.

Цифра: В зоопарке живут 30 видов представителей живой фауны — это более 150 особей. С момента открытия площадь зоопарка увеличилась в 2 раза.

Георгий Фeдоров, курсы безопасности для детей #Разведотряд , курсы безопасности для детей #Разведотряд

Проект #Развед-отряд развивает культуру безо-пасности среди детей, школьников и студентов по всей России уже 4 года. Используются разные форматы: как 1,5-часовые мастер-классы, так и 72-часовые тренинги, которые проводятся в школах, детских центрах и детских домах. Также #Развед-отряд проводит регулярные занятия для детей от 6 до 12 лет. Ребята получают знания и навыки по пожарной безопасности, самообороне от бродячих собак и незнакомых взрослых, ориентированию в городе и в лесу, основам первой помощи, дорожной безопасности и личной психологической безопасности.

Факт: Инструкторы #Развед-отряда провели серию мастер-классов по личной безопасности для волонтеров ресурсного центра «Добрые люди» и волонтеров «Лиза Алерт», а также мастер-класс по детской неотложной помощи для благотворительного фонда «Счастливые дети».

Цифра: В августе 2021 года #Разведотряд провел мастер-класс по первой помощи для ТИМ «Юниор». В мероприятии приняли участие 160 студентов.

Антон Шарыпов, «Ньютон Парк» «Ньютон Парк»

«Ньютон Парк» — детский интерактивный музей, где маленькие посетители могут в игровой форме изучить основы физики, химии и других наук. Во многих экспериментах гости могут по-участвовать лично — в подаче информации фокус сделан на интерактив. За последнее время «Ньютон Парком» реализованы два проекта для флагманских предприятий региона.

Так, в партнерстве с «Сибирской генерирующей компанией» разработана и запущена интерактивная экспозиция в музее энергетики Красноярского края. Экспонаты рассказывают о видах энергии, ее преобразованиях, производстве и использовании в повседневной жизни. Совместно с «Информационными и спутниковыми системами» разработана и произведена интерактивная экспозиция «Космос на связи» в Железногорске. За первый месяц работы ее посетили порядка 1 тыс. жителей ЗАТО.

Факт: «Ньютон Парк» обновил линейку мастер-классов технического творчества «Окружающий мир», которые проводятся на территориях школ в рамках внеурочной деятельности.

Цифра: Порядка 25 тыс. человек посетили программы «Ньютон Парка» за последний год.

Подготовила Наталья Повольнова