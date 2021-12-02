Красноярские бизнесвумен стали покорителями Галактики

На премии «Человек года-2021» состоится презентация нового фотопроекта «Космогония». Рассказываем подробности.

Авторами фотопроекта вновь стали фотохудожник Татьяна Вишневская и бьюти-стилист Мария Никитенко. Героини «Космогонии» — 13 известных красноярских женщин. Это предпринимательницы, топ-менеджеры, общественные деятели.

Все тринадцать образов связаны с космосом. И это не случайно, ведь презентация фотопроекта состоится 9 декабря на премии «Человек года-2021», которая проходит под девизом «Бизнес в открытом космосе».

Основная часть фотосессий проходила на территории промпарка «Красный Яр». Декорации создавались Татьяной Вишневской, которая — планеты, млечный путь, звездное сияние, пламенеющий закат неведомых галактик.

Луна, Марс, Космический странник, Покоритель Галактики, Антарес, Королева Вселенной — каждый образ одновременно раскрывает характер героини и переносит в фантастический мир неизведанных космических пространств.

Это самый фееричный из всех фотопроектов, который делались для премии «Человек года». Тема космоса открыла массу возможностей для творческого поиска», — рассказывает Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске.

Отметим, начиная с 2017 года каждая церемония вручения премии сопровождалась специальным фотопроектом. В 2019 году это была «Битва фотографов». Ее победителем стала Татьяна Вишневская с фотоработой «Царевна Сибирь».

Напомним, билеты на премию «Человек года» можно приобрести на платформах красбилет и кассыру.