Арт-кластер на КЭФ-2023: что смотреть, слушать и изучать

Три балета Сергея Полунина, картины Михалкова, знаковые постановки сибирских театров и вдохновленная Таиландом выставка пройдут в рамках культурного блока КЭФ-ФЕСТ.

С 1 по 3 марта на базе СФУ пройдет 19-й Красноярский экономический форум «Время Сибири»: в 2023 он снова объединит оффлайн- и онлайн-форматы. Кроме стратегических сессий, дискуссий и открытых диалогов участники смогут присоединиться к КЭФ-ФЕСТ — культурно-развлекательной программе форума.

1 марта участники КЭФ смогут стать зрителями Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина: на его сцене пройдёт спектакль «Метель», который покажут в рамках гастролей Русского театра им. М.Ю. Лермонтова. Основа постановки — одноименная повесть А.С. Пушкина и письма Наполеона Бонапарта. Начало спектакля — в 19:00.

Самые насыщенные и яркие события запланированы на 2 марта.

В 19:00 на сцене Большого зала Красноярской краевой филармонии даст концерт Сергей Полунин — танцор мирового уровня представит эксклюзивную программу «Вечер балетов Сергея Полунина». Она сложится из трех частей: одноактного балета SACRÉ, фрагмента из балета DANTE и специального номера «Встанем».

Балет SACRÉ — постановка японского хореографа Юкой Ойши, которую приурочили к 130-летию Вацлава Нижинского, одного из главных участников дягилевских «Русских сезонов».

В балете DANTE артист представляет своё видение «Божественной Комедии» Данте: во время красноярского концерта Сергей Полунин исполнит финальную часть трилогии о концептуальном рае — PARADISO.

Завершением выступления станет «Встанем» — танец, впервые показанный летом 2022 в Севастополе.

Параллельно в малом концертном зале Красноярской краевой филармонии пройдет творческий вечер режиссера Никиты Михалкова: на встрече можно будет увидеть фрагменты его лучших картин.

В Красноярском музыкальном театре состоится показ одной из старейших постановок, вошедшей в проект «Золотые спектакли Красноярска» — рок-оперы «Юнона» и «Авось». Начало запланировано на 19:00.

В этот же день на сцене Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина покажут спектакль «Достоевский. Повесть о несостоявшемся счастье», основанный на компиляции произведений автора. Постановка артистов Русского театра им. М.Ю. Лермонтова начнется в 19:00.

3 марта участники КЭФ-ФЕСТ смогут переместиться в Красноярский театр юного зрителя: там покажут визуально-пластический этюд «Гоголь. Экспонаты». Постановка, созданная по мотивам повестей Н.В. Гоголя, вошла в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая Маска». Показ начнется в 19:00.

В это же время пройдет открытие выставки «В стране изумрудного Будды». Экспозицию, посвященную 125-летию установления дипломатических отношений между Россией и Королевством Таиланд, разместили в Красноярском художественном музее имени В.И. Сурикова. Выставка объединила больше 150 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, которые создавались российскими художниками во время творческих экспедиций в Королевство Таиланд. Экспозиция будет открыта 2 и 3 марта с 13:00 до 21:00.

Финальным событием культурного блока станет показ романтического балета «Катарина, или дочь разбойника» — на сцене Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского продемонстрируют спектакль, который получил десять номинаций «Золотой Маски-2023». Начало постановки — 4 марта в 18:00.

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