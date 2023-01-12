Стартовала регистрация на Красноярский экономический форум
На официальном сайте Красноярского экономического форума открыта регистрация участников. КЭФ-2023 «Время Сибири» состоится с 1 по 3 марта.
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Деловой квартал — 2022: яркие события года
Уходящий год войдет в историю как один из самых неоднозначных и переломных. Перманентные изменения стали ключевым условием жизни и бизнеса, практически с пометкой «это навсегда».
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Красноярский экономический форум-2023 пройдет в марте
Стали известны даты Красноярского экономического форума в 2023. Он пройдет с 1 по 3 марта. Форум состоится в офлайн, а также онлайн-формате.
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Александр Усс: «Красноярск становится гастрономическим центром всей России»
На итоговой пресс-конференции глава Красноярского края рассказал, как удивился, узнав, что в Москве продаются гастротуры по ресторанам Красноярска. Однако признал, что это закономерно.
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КЭФ-2022 посвятят экономике будущего: Ангаро-Енисейский регион, экология, города Шойгу
XVIII Красноярский экономический форум пройдет 2-4 марта на площадке Сибирского федерального университета. Как и в нынешнем году, формат будет смешанным: онлайн и офлайн.