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Стартовала регистрация на Красноярский экономический форум

Стартовала регистрация на Красноярский экономический форум
Иллюстрация: kef2023.ru

На официальном сайте Красноярского экономического форума открыта регистрация участников. КЭФ-2023 «Время Сибири» состоится с 1 по 3 марта.

#НОВОСТИ
После регистрации на электронную почту отправят данные для входа в личный кабинет. Участникам нужно будет заполнить анкету, указав данные о себе, сведения об организации, контактную информацию и загрузить фото. Онлайн-участникам регистрация даёт право получать информацию о форуме, дистанционно посещать ключевые события и участвовать в обсуждениях и интерактивных форматах. Основными оффлайн-площадками КЭФ в этом году станут Многофункциональный комплекс и Конгресс-холл СФУ, также экспертные площадки будут работать в Москве и за рубежом.
 
КЭФ в этом году посвятят вопросам развития Сибири с учетом текущей экономической и геополитической ситуации. Деловая программа будет представлена основными тематическими треками – «Трансформация экономики и изменение внешнеэкономических связей», «Импортозамещение и новые промышленные приоритеты», «Кадры для новой экономики и развитие человеческого капитала», «Экология и туризм», «Цифровизация и новые технологии», «Развитие городов и креативные индустрии», «Развитие Арктики». Традиционно запланированы деловая и молодежная программы. Среди новинок делового формата — гастрономическая программа. Ее представят Институт гастрономии СФУ и рестораторы Красноярска. В программу КЭФ-ФЕСТ организаторы включат культурные и спортивные мероприятия. 
 
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Автор: Петр Савельев
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