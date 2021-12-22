Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.12
73,82
83,32
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

КЭФ-2022 посвятят экономике будущего: Ангаро-Енисейский регион, экология, города Шойгу

КЭФ-2022 посвятят экономике будущего: Ангаро-Енисейский регион, экология, города Шойгу
Иллюстрация: krskstate.ru

XVIII Красноярский экономический форум пройдет 2-4 марта на площадке Сибирского федерального университета. Как и в нынешнем году, формат будет смешанным: онлайн и офлайн.

#НОВОСТИ

Основными темами обсуждения на дискуссионных площадках и экспертных сессиях станут экология и развитие Сибири. В настоящее время при поддержке Правительства Российской Федерации разрабатывается концепция опережающего развития Ангаро-Енисейского макрорегиона. Стратегия развития макрорегиона выстроена на создании восьми отраслевых кластеров на базе имеющихся природных ресурсов, уточняют в пресс-центре краевого правительства

Кроме того, Ангаро-Енисейский макрорегион, а также Южная Сибирь рассматриваются как территории для создания новых городов, которые станут научно-промышленными и экономическими центрами. С такой инициативой осенью этого года выступил министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

Форум поднимет не только общероссийские, но и глобальные темы – в первую очередь, вопросы международной экологической повестки. Также в центре внимания окажется дальнейшее развитие Сибири как территории с огромным потенциалом – этот вектор обозначил Президент России на ближайшее столетие. По итогу мы рассчитываем сформировать перечень предложений, которые станут основной стратегических решений российского и международного уровня», - пояснил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Впервые в рамках КЭФ планируется учредить премию для ученых, внесших существенный вклад в экономическую науку.

Организатором форума выступает Правительство Красноярского края, Администрация Губернатора Красноярского края, Сибирский федеральный университет, Корпорация развития Енисейской Сибири.

По теме:

Ракурс экономической повестки КЭФ сместился внутрь страны

  • КЭФ-2021 можно со стопроцентной уверенностью назвать продуктом пандемии: главное деловое событие пришлось полностью переупаковать с учетом уроков коронавируса.

    28.04.2021
    Новости ДК
    Красноярск
  • КЭФ-2021 сосредоточен на понятных и конкретных проектах «Енисейской Сибири»

    Красноярский экономический форум — 2021 предстал в новом качестве. КЭФ изменился с годами, и сейчас мы видим совершенно иной форум, чем пять лет назад.

    27.04.2021
    Новости ДК
    Красноярск
  • КЭФ умер, или Да здравствует КЭФ?

    Вокруг Красноярского экономического форума всегда велась дискуссия о его полезности для региона. «Деловой квартал» спросил у предпринимателей о том, ощущают ли они пользу от КЭФ.

    26.04.2021
    Новости ДК
    Красноярск
  • Итоги КЭФ-2021: подписаны соглашения на 53,5 миллиарда рублей

    Экономические итоги форума подвел на завершающей пресс-конференции заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин. Участники КЭФ подписали более 20 соглашений.

    19.04.2021
    Новости ДК
    Красноярск

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Ослабьте хватку!» — о чем попросила Путина Юлия Симбирева из Красноярска«Ослабьте хватку!» — о чем попросила Путина Юлия Симбирева из Красноярска
  • Расписание открытия новогодних елок 2022 по районам КрасноярскаРасписание открытия новогодних елок 2022 по районам Красноярска
  • Путин: проблему загрязнения воздуха в Красноярске надо решить «во что бы то ни стало»Путин: проблему загрязнения воздуха в Красноярске надо решить «во что бы то ни стало»
  • Гидрометцентр: Красноярск накроет «настоящая зима»Гидрометцентр: Красноярск накроет «настоящая зима»
  • «ВодоходЪ» поднял цены на круизы между Красноярском и Дудинкой. Не для всех«ВодоходЪ» поднял цены на круизы между Красноярском и Дудинкой. Не для всех
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.