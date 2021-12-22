КЭФ-2022 посвятят экономике будущего: Ангаро-Енисейский регион, экология, города Шойгу

XVIII Красноярский экономический форум пройдет 2-4 марта на площадке Сибирского федерального университета. Как и в нынешнем году, формат будет смешанным: онлайн и офлайн.

Основными темами обсуждения на дискуссионных площадках и экспертных сессиях станут экология и развитие Сибири. В настоящее время при поддержке Правительства Российской Федерации разрабатывается концепция опережающего развития Ангаро-Енисейского макрорегиона. Стратегия развития макрорегиона выстроена на создании восьми отраслевых кластеров на базе имеющихся природных ресурсов, уточняют в пресс-центре краевого правительства

Кроме того, Ангаро-Енисейский макрорегион, а также Южная Сибирь рассматриваются как территории для создания новых городов, которые станут научно-промышленными и экономическими центрами. С такой инициативой осенью этого года выступил министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

Форум поднимет не только общероссийские, но и глобальные темы – в первую очередь, вопросы международной экологической повестки. Также в центре внимания окажется дальнейшее развитие Сибири как территории с огромным потенциалом – этот вектор обозначил Президент России на ближайшее столетие. По итогу мы рассчитываем сформировать перечень предложений, которые станут основной стратегических решений российского и международного уровня», - пояснил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Впервые в рамках КЭФ планируется учредить премию для ученых, внесших существенный вклад в экономическую науку.

Организатором форума выступает Правительство Красноярского края, Администрация Губернатора Красноярского края, Сибирский федеральный университет, Корпорация развития Енисейской Сибири.

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