КЭФ-2022 посвятят экономике будущего: Ангаро-Енисейский регион, экология, города Шойгу
XVIII Красноярский экономический форум пройдет 2-4 марта на площадке Сибирского федерального университета. Как и в нынешнем году, формат будет смешанным: онлайн и офлайн.
Основными темами обсуждения на дискуссионных площадках и экспертных сессиях станут экология и развитие Сибири. В настоящее время при поддержке Правительства Российской Федерации разрабатывается концепция опережающего развития Ангаро-Енисейского макрорегиона. Стратегия развития макрорегиона выстроена на создании восьми отраслевых кластеров на базе имеющихся природных ресурсов, уточняют в пресс-центре краевого правительства
Кроме того, Ангаро-Енисейский макрорегион, а также Южная Сибирь рассматриваются как территории для создания новых городов, которые станут научно-промышленными и экономическими центрами. С такой инициативой осенью этого года выступил министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу.
Форум поднимет не только общероссийские, но и глобальные темы – в первую очередь, вопросы международной экологической повестки. Также в центре внимания окажется дальнейшее развитие Сибири как территории с огромным потенциалом – этот вектор обозначил Президент России на ближайшее столетие. По итогу мы рассчитываем сформировать перечень предложений, которые станут основной стратегических решений российского и международного уровня», - пояснил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Впервые в рамках КЭФ планируется учредить премию для ученых, внесших существенный вклад в экономическую науку.
Организатором форума выступает Правительство Красноярского края, Администрация Губернатора Красноярского края, Сибирский федеральный университет, Корпорация развития Енисейской Сибири.
По теме:
-
Восточную Сибирь будут развивать минобороны, РГО, ЦБ и промышленники
По поручению президента России Владимира Путина «Единая Россия» создала комиссию по развитию Восточной Сибири. В нее вошли не только члены партии, но интересно и то, кто в комиссию не вошел.13.12.2021Новости ДККрасноярск
-
Дерипаска поддержал идею «городов Шойгу». Иначе Россия упустит азиатские рынки сбыта
«Мы можем проспать важный исторический момент». Миллиардер предлагает не медлить с инвестициями в Сибирь и Дальний Восток: Азия — одновременно и растущий рынок сбыта, и потенциальная военная угроза.04.12.2021Новости ДКЕкатеринбург
-
Енисейская Сибирь как вторая промышленная революция в макрорегионе
Межрегиональный проект Енисейская Сибирь развивается на наших глазах. Эксперты «ДК» — о том, куда движется Енисейская Сибирь.01.11.2021Новости ДККрасноярск
Ракурс экономической повестки КЭФ сместился внутрь страны
-
КЭФ-2021 можно со стопроцентной уверенностью назвать продуктом пандемии: главное деловое событие пришлось полностью переупаковать с учетом уроков коронавируса.28.04.2021Новости ДККрасноярск
-
КЭФ-2021 сосредоточен на понятных и конкретных проектах «Енисейской Сибири»
Красноярский экономический форум — 2021 предстал в новом качестве. КЭФ изменился с годами, и сейчас мы видим совершенно иной форум, чем пять лет назад.27.04.2021Новости ДККрасноярск
-
КЭФ умер, или Да здравствует КЭФ?
Вокруг Красноярского экономического форума всегда велась дискуссия о его полезности для региона. «Деловой квартал» спросил у предпринимателей о том, ощущают ли они пользу от КЭФ.26.04.2021Новости ДККрасноярск
-
Итоги КЭФ-2021: подписаны соглашения на 53,5 миллиарда рублей
Экономические итоги форума подвел на завершающей пресс-конференции заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин. Участники КЭФ подписали более 20 соглашений.19.04.2021Новости ДККрасноярск