КЭФ-2021 сосредоточен на понятных и конкретных проектах «Енисейской Сибири»

Красноярский экономический форум — 2021 предстал в новом качестве. КЭФ изменился с годами, и сейчас мы видим совершенно иной форум, чем пять лет назад.

Егор Васильев, министр экономики и регионального развития Красноярского края:

Если раньше мы говорили, каким образом менять инвестиционный климат, как сделать более привлекательными Красноярский край и Россию в надежде на внешнего инвестора, то сегодня разговор идет о том, каким образом осуществить проекты местных компаний, внутренних инвесторов, которые работают на территории уже сейчас. Мы обсуждаем с конкретными руководителями конкретные потребности: что нужно нашим компаниям, чтобы они могли успешно вкладывать в расширение своего производства.

Им необходима оптимальная логистика, и поэтому одна из главных тем форума — грузопотоки и транспорт. На КЭФ обсуждается и новый мост через Енисей, и Транссиб 2.0, и хаб в аэропорту Красноярска, и глубоководные порты в Арктике. Фактически через эти темы мы формулируем, как государство может обеспечить снижение себестоимости продукции предприятий, которые или уже работают, или находятся на стадии строительства.

Вторая важная тема — финансовая модель проектов. На КЭФ обсуждаются роль и позиция Центробанка в вопросах привлечения капитала, размер налогового бремени и механизмы его снижения для эффективных предприятий. Это важно как для конкретных инвестиционных проектов, так и в конечном счете для стратегических целей экономического роста.

Еще одна тема — федеральные институты развития, созданные за последние несколько лет. При этом мы уже сейчас имеем большую палитру таких инструментов: и региональные инвестиционные проекты, и специальные условия в Арктике, и особые экономические зоны. Вопрос в их применении и дефицитах, которые тем не менее сохраняются у инвесторов в этой связи.

Поэтому вопрос, чем мы будем заниматься завтра, когда закончится КЭФ, имеет простой ответ: мы будем реализовывать все вышесказанное, но с более точным пониманием текущего состояния дел и перспектив в новых постпандемийных условиях.

Мир достаточно давно не менялся так кардинально, как в 2020 году. Я говорю не только о падении по целому ряду отраслей, в основном тех, которые основаны на коммуникациях и потребительском спросе. Я говорю о том, что общие для всех объективные условия разительно отличаются от тех, что были совсем недавно. Новые условия несут конкурентные преимущества компаниям, которые смогут вовремя это осознать и перестроиться. Так, аэропорты компенсируют потери от падения пассажиропотока ростом грузопотока, связанного с доставкой товаров по почте, а падение продаж физических носителей информации сопровождается бурным ростом сервисов интернет-подписки.

Вообще, что касается цифровой экономики, то 2020 год — это время, когда мы вместо цифровизации, навязанной сверху, получили всепоглощающую, доминирующую цифровизацию, основанную на объективном спросе. Сегодня мы понимаем, что люди ушли в цифру, и надо конкурировать на этой площадке, а на ней нужны свои производственные мощности, схемы продаж, правила взаимодействия компаний и клиентов. Поэтому строятся цифровые хранилища, в том числе в Красноярском крае, поэтому созданы Центры управления регионами, поэтому цифровизируются все возможные процессы, формируется множество баз данных в различных областях, а крупные компании отвечают на вопрос, в какой части удаленная работа их сотрудников эффективна, а в какой нет.

По большому счету, жизнь в очередной раз подтвердила, что невозможно благополучно существовать статично на одной базе, созданной когда-то. Необходимо постоянно модернизироваться. На Красноярском экономическом форуме на реальных примерах мы обсудили, как это делать, основываясь на собственных силах, силах своей страны, своего региона.