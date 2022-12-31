Деловой квартал — 2022: яркие события года

Уходящий год войдет в историю как один из самых неоднозначных и переломных. Перманентные изменения стали ключевым условием жизни и бизнеса, практически с пометкой «это навсегда».

Вызовы превратились в рабочие задачи, инсайты — в чек-листы, поиск новых возможностей — в бизнес-процессы. «Деловой квартал» принял ситуацию и вошел в ритм высокой адаптивности. В итоге 2022 стал годом экспериментов, поиска, новых историй партнерства и ярких событий, которые издание сделало визитной карточкой.

1. Пьеса в жанре вербатим

Предпринимательницы часто становятся героинями публикаций издания. Но в марте они впервые стали героинями пьесы. Смелость бизнесвумен и редакционная тяга к визионерству в бизнес-ивентах подтолкнули Юлию Чанчикову, главного редактора, издателя «Делового квартала», к идее написать и поставить пьесу в жанре вербатим. Документальная пьеса, сродни литературе в жанре нон-фикшн. Героинями пьесы «Бизнес-девичник» стали пять красноярских предпринимательниц: Елена Бердникова — ивентор, Татьяна Елистратова — HR-тренер, ведущая трансформационных игр, Ольга Свежинская — флорист, основатель компании «ПакетМаркет», Елена Бердникова — ведущая, ивентор, и Татьяна Андреева — основатель сети образовательных центров.

С каждой героиней было проведено интервью-погружение, ставшее основой текста пьесы, которую поставила режиссер Елена Бедрина, руководитель театрального проекта «Этти дети». Монологи героинь исполнили профессиональные актеры. Премьера состоялась в мультиформатном ивент-пространстве Оne Way Loft.

2. Семейный бизнес-фестиваль «Пикник. Наследники»

Впервые команда издания «Деловой квартал» провела летний офлайн в формате семейного бизнес-фестиваля. Более 400 гостей, соорганизаторы и партнеры, активити-локации для детей разных возрастов и взрослых — бизнес-пикник стал одним из самых ярких и заметных событий лета-2022.

Мы изменили формат пикника, чтобы ответить на два запроса аудитории. С одной стороны, деловые люди хотят встречаться друг с другом, общаться с партнерами в неформальной обстановке. С другой — больше времени проводить вместе с семьей. На семейном бизнес-фестивале удалось сделать и то и другое. Особую атмосферу ему придала площадка гольф-клуба «Орлиные холмы». В течение мероприятия состоялось три матча по мини-гольфу. Более 100 игроков отправились вместе с тренерами и судьей на поля гольф-клуба. Каждой игре предшествовала небольшая тренировка. С особым азартом играли в гольф наследники-подростки. Родители удивлялись: дети наконец забыли про гаджеты, увлекшись игрой.

3. Журнал, который рядом

В течение года мы выпустили 10 номеров журнала «Деловой квартал». Пять из них вышли дополнительными тиражами, так как распространялись еще и на событиях. Это номер, посвященный Красноярскому экономическому форуму, — его с удовольствием читали участники КЭФ. Женский номер, который получили все гости бизнес-девичника. Летний номер, приуроченный к проведению семейного бизнес-фестиваля «Пикник. Наследники». Главный номер года, вышедший в конце сентября, распространялся на форуме предпринимателей, а ноябрьский — на премии «Человек года», которой и был посвящен. Совокупный годовой тираж издания составил 40 тыс. экземпляров. Но самое главное — журнал весь год был рядом и вместе с бизнесом.

4. Дискуссионные клубы

В течение года редакция издания провела пять дискуссионных клубов, посвященных разным темам. Мы обсуждали искусство коротких стратегий в бизнесе, технологический суверенитет, вклад застройщиков в изменение облика города, частное детское образование и развитие креативных индустрий. Каждый раз за круглым столом собирались большие экспертные пулы, и нам удавалось подсветить важные темы, обменяться практическим опытом, рассказать о действующих проектах.

5. События на полях премии

Самым главным событием издания была и остается премия «Человек года». В 2022 она стала более протяженной во времени и насыщенной публичными событиями на полях. В начале сентября прошло два партнерских пресейла — презентации, рассказывающие о премии. Затем подключились учредители номинаций, и вместе мы провели очные заседания комиссий, гостевые выезды, творческую мастерскую и даже испытание шорт-листа «Семейного бизнеса» в формате психологического театра.