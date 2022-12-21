Красноярский экономический форум-2023 пройдет в марте
Стали известны даты Красноярского экономического форума в 2023. Он пройдет с 1 по 3 марта. Форум состоится в офлайн, а также онлайн-формате.
Основными местами проведения станут многофункциональный комплекс и Конгресс-холл СФУ. Кроме того, экспертные площадки будут работать в Москве и других странах. КЭФ посвятят вопросам развития Сибири с учетом текущей экономической и геополитической ситуации.
Его темами заявлено расширение внешнеэкономических связей, развитие деловых отношений со странами Азии, раскрытие потенциала Зауралья. Перед этим пройдет серия межрегиональных конференций, посвященных стратегии развития Сибири до 2035 года. Ждем статусных гостей – экспертов, руководителей органов власти и крупных компаний», — рассказал губернатор края Александр Усс.
Традиционно запланированы деловая и молодежная программы. В программу КЭФ-ФЕСТ организаторы включат культурные и спортивные мероприятия. Среди новинок — гастрономическая программа. Ее представят Институт гастрономии СФУ и рестораторы города.
Читайте также:
-
Александр Усс: «Красноярск становится гастрономическим центром всей России»
На итоговой пресс-конференции глава Красноярского края рассказал, как удивился, узнав, что в Москве продаются гастротуры по ресторанам Красноярска. Однако признал, что это закономерно.
-
КЭФ-2022 посвятят экономике будущего: Ангаро-Енисейский регион, экология, города Шойгу
XVIII Красноярский экономический форум пройдет 2-4 марта на площадке Сибирского федерального университета. Как и в нынешнем году, формат будет смешанным: онлайн и офлайн.