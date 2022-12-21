Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.12
66,34
70,61
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярский экономический форум-2023 пройдет в марте

Красноярский экономический форум-2023 пройдет в марте
Иллюстрация: краевое правительство

Стали известны даты Красноярского экономического форума в 2023. Он пройдет с 1 по 3 марта. Форум состоится в офлайн, а также онлайн-формате.

#НОВОСТИ
Основными местами проведения станут многофункциональный комплекс и Конгресс-холл СФУ. Кроме того, экспертные площадки будут работать в Москве и других странах. КЭФ посвятят вопросам развития Сибири с учетом текущей экономической и геополитической ситуации. 
Его темами заявлено расширение внешнеэкономических связей, развитие деловых отношений со странами Азии, раскрытие потенциала Зауралья. Перед этим пройдет серия межрегиональных конференций, посвященных стратегии развития Сибири до 2035 года. Ждем статусных гостей – экспертов, руководителей органов власти и крупных компаний», — рассказал губернатор края Александр Усс.
Традиционно запланированы деловая и молодежная программы. В программу КЭФ-ФЕСТ организаторы включат культурные и спортивные мероприятия. Среди новинок — гастрономическая программа. Ее представят Институт гастрономии СФУ и рестораторы города.
 
Читайте также:
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Назначен глава Центрального района КрасноярскаНазначен глава Центрального района Красноярска
  • В Красноярске изымают землю и дома под новое строительство в НиколаевкеВ Красноярске изымают землю и дома под новое строительство в Николаевке
  • Красноярцев ждет резкое потеплениеКрасноярцев ждет резкое потепление
  • Видеокамеры домофонов Красноярска завели в «Безопасный город»Видеокамеры домофонов Красноярска завели в «Безопасный город»
  • Александр Первухин вернулся на должность главного тренера сборной РФ по регбиАлександр Первухин вернулся на должность главного тренера сборной РФ по регби
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.