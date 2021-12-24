Александр Усс: «Красноярск становится гастрономическим центром всей России»
На итоговой пресс-конференции глава Красноярского края рассказал, как удивился, узнав, что в Москве продаются гастротуры по ресторанам Красноярска. Однако признал, что это закономерно.
В последние несколько лет рестораны города стали заметны в масштабах России, они регулярно получают престижные национальные и международные премии. На базе СФУ открыт Институт гастрономии – совместно со школой Поля Бокюза.
Гастрономические туры по Красноярску могут позволить себе не все, но само их появление характеризует привлекательность Красноярска. Он становится гастрономическим центром всей России», - отметил губернатор.
Глава региона пообещал в ближайшие два года прорыв в сфере туризма: в 2023 году в край должны прийти два новых судна – «Виктор Астафьев» и «Андрей Дубенский», которые встанут на круизные маршруты по Енисею. Сейчас в этой сфере работает компания «Водоходъ» на теплоходе «Максим Горький». На севере края при участии «Норникеля» появится туристический кластер «Затундра», он расположится рядом с плато Путорана.
По теме:
-
Красноярскую Tunguska признали лучшим региональным рестораном России
Заведение много раз попадало в поле зрения экспертов различных премий. В итоге взяло лидерство в одной из номинаций рейтинга журнала GQ.20.12.2021Новости ДККрасноярск
-
Битва вкусов – назван победитель номинации «Ресторатор: новый проект»
Заведение с сибирским колоритом, рыбные рестораны и гастрономический проект при вузе – на премию «Человек года» претендовали заведения, запущенные за последние два года.09.12.2021Новости ДККрасноярск
-
Человек года - 2021: номинация «Ресторатор. Лучший новый проект»
Заведение с сибирским колоритом, рыбные рестораны и гастрономический проект, запущенный при вузе. «ДК» рассказывает о претендентах на премию «Человек года» в номинации Ресторатор. Лучший новый проект08.12.2021Новости ДККрасноярск
-
Шеф-повар красноярской «Тунгуски» получил ресторанную «Пальмовую ветвь»
Николая Боброва признали лучшим в своей номинации. Эксперты также высоко оценили организованный Berrywood Family, в которую входит заведение, фестиваль «Тайгастро».07.12.2021Новости ДККрасноярск
-
Пять красноярских ресторанов вошли в десятку лучших в Сибири
Лучшим заведением Сибири, по версии национальной ресторанной премии WHERETOEAT, также стал ресторан из Красноярска. Его шеф-повар и сомелье тоже заняли первые строчки в рейтинге.06.10.2021Новости ДККрасноярск
-
Лучшего шеф-повара Сибири будут выбирать среди четырех красноярцев и одного томича
Жюри национальной ресторанной премии WHERETOEAT опубликовало шорт-лист лучших шеф-поваров Сибири. В списке – всего пять человек, из них четыре работают в ресторанах Красноярска.04.10.2021Новости ДККрасноярск
Кухню двух красноярских ресторанов назвали одной из интереснейших в России
-
Forbes Life подготовил обзор лучших заведений России, отличающихся авторской кухней. Наряду с известными и популярными ресторанами, в нем отмечены и два красноярских.13.09.2021Новости ДККрасноярск
-
«ВодоходЪ» поднял цены на круизы между Красноярском и Дудинкой. Не для всех
Максимальная стоимость участия в таком туре теперь превышает 1 млн рублей. Хотя минимальная цена (и не только в этом круизе), пусть незначительно, но снизилась.20.12.2021Новости ДККрасноярск
-
«Андрея Дубенского» передадут региону летом 2023 года
Средне-Невский завод планирует поставить Красноярскому краю пассажирский теплоход «Андрей Дубенский» на полгода раньше запланированного срока — к середине 2023 года.02.06.2021Новости ДККрасноярск
-
В Норильске обсудили развитие спорта и туризма в Арктике
В ходе диалога стороны сошлись во мнении, что эффективное освоение туристического потенциала российского севера возможно лишь при участии работающего здесь бизнеса.31.05.2021Новости ДККрасноярск
-
Губернатор Усс предсказал туристический бум на севере края
Об этом он заявил на расширенном совещании по развитию физкультуры, спорта и туризма в арктических регионах, которое прошло в Норильске при участии министров правительства РФ.31.05.2021Новости ДККрасноярск
Туркластер «Затундра» откроет миру особенности природы Таймыра
-
Соглашение о создании туристического кластера на Таймыре подписано в первый день КЭФ. Как отметил губернатор края Александр Усс, это событие выделяется из череды традиционных для форума.14.04.2021Новости ДККрасноярск