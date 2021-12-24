Александр Усс: «Красноярск становится гастрономическим центром всей России»

На итоговой пресс-конференции глава Красноярского края рассказал, как удивился, узнав, что в Москве продаются гастротуры по ресторанам Красноярска. Однако признал, что это закономерно.

В последние несколько лет рестораны города стали заметны в масштабах России, они регулярно получают престижные национальные и международные премии. На базе СФУ открыт Институт гастрономии – совместно со школой Поля Бокюза.

Гастрономические туры по Красноярску могут позволить себе не все, но само их появление характеризует привлекательность Красноярска. Он становится гастрономическим центром всей России», - отметил губернатор.

Глава региона пообещал в ближайшие два года прорыв в сфере туризма: в 2023 году в край должны прийти два новых судна – «Виктор Астафьев» и «Андрей Дубенский», которые встанут на круизные маршруты по Енисею. Сейчас в этой сфере работает компания «Водоходъ» на теплоходе «Максим Горький». На севере края при участии «Норникеля» появится туристический кластер «Затундра», он расположится рядом с плато Путорана.

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