Битва вкусов – назван победитель номинации «Ресторатор: новый проект»

Заведение с сибирским колоритом, рыбные рестораны и гастрономический проект при вузе – на премию «Человек года» претендовали заведения, запущенные за последние два года.

В тройку лидеров номинации «Ресторатор. Лучший новый проект» вошли самые заметные проекты: первый рыбный ресторан холдинга Bellini group «Чешуя»; #Истории – проект запущен при высшем учебном заведении, Институте Гастрономии СФУ; Tunguska – ресторан Berrywood Family, в концепцию которого заложена связь с реками Енисейской Сибири.

Для объявления победителя на сцену поднялся Аркадий Гветадзэ, директор Красноярского филиала компании «БКС Премьер Мир Инвестиций» - и назвал имя Анатолия Ващенко, директора холдинга Bellini group, и проект холдинга – ресторан «Чешуя».

Идею проекта холдинг Bellini Group вынашивал 9 лет. Уже на этапе запуска из-за пандемии открытие заведения несколько раз переносилось. Меню «Чешуи» на 80% состоит из рыбы и морепродуктов, а разрабатывали его три повара: бренд-шеф Роман Чемеренко, шеф-повар Иван Мостовой и бренд-кондитер Надежда Сабурова. Концепция ресторана - сочетание локальных продуктов, свежей рыбы и деликатесов. Центральным элементом интерьера стала каменная глыба весом 2,5 тонны, которая служит и столом, и сценой гастрономического театра.