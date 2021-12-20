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Красноярскую Tunguska признали лучшим региональным рестораном России

Красноярскую Tunguska признали лучшим региональным рестораном России
Иллюстрация: instagram.com/tunguska.restaurant

Заведение много раз попадало в поле зрения экспертов различных премий. В итоге взяло лидерство в одной из номинаций рейтинга журнала GQ.

#НОВОСТИ
Журнал GQ в своем ресторанном рейтинге 2021 года называл лучшим региональным рестораном красноярское заведение Tunguska. Об этом объявили в конце прошлой неделе на церемонии награждения, которая прошла в Москве.
Этот город в 2021-м неоднократно называли главным новым гастрономическим направлением в стране, и Tunguska — флагман этого тренда», — сказано на сайте GQ.
Эксперты отметили интерьер ресторана, в котором использованы кедр, гранит и сталь, а также меню, составленное из переработанных шеф-поваром заведения Николаем Бобровым, гастрономических традиций народов края на основе локальных продуктов.
 
Ресторанная премия GQ в 2021 году вручалась уже шестой раз. В разные годы ее обладателем в номинации «Лучший региональный ресторан» становились Zuma (Владивосток, 2017), Leo Wine & Kitchen (Ростов-на-Дону,2019) и Barceloneta (Сочи, 2020).
 
Tunguska же тоже не в первый раз отмечается экспертным сообществом. Так, в 2020 году интерьер заведения взял первую премию российского этапа Design Awards, а в начале 2021-го — признали лучшим в рамках профессиональной премии «Лучшие в индустрии» (по итогу 2020 года). Также ресторан занял вторую строчку рейтинга WHERETOEAT SIBERIA — 2021, уступив лидерство еще одному красноярскому проекту — ресторану 0.75 please.
 
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Заведение с сибирским колоритом, рыбные рестораны и гастрономический проект при вузе – на премию «Человек года» претендовали заведения, запущенные за последние два года.

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Николая Боброва признали лучшим в своей номинации. Эксперты также высоко оценили организованный Berrywood Family, в которую входит заведение, фестиваль «Тайгастро».

Соучредитель ресторана All You Need и лаунж-бара Circle продает свои бизнесы

Заведения продаются одним лотом, но можно выкупить и долю. Причиной продажи стали разногласия между владельцами.

Автор: Петр Савельев
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