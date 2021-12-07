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Шеф-повар красноярской «Тунгуски» получил ресторанную «Пальмовую ветвь»

Николай Борбов и Дмитрий Журкин (слева направо)
Николай Борбов и Дмитрий Журкин (слева направо). Иллюстрация: instagram.com/dmitryzhurkin_world

Николая Боброва признали лучшим в своей номинации. Эксперты также высоко оценили организованный Berrywood Family, в которую входит заведение, фестиваль «Тайгастро».

#НОВОСТИ
Шеф-повар ресторана Tunguska и бренд-шеф группы Berrywood Family Николай Бобров признан лучшим шефом в номинации «Авторская локальная кухня» премии «Лучшие в индустрии-2021». Об этом в своем Instagram написал креативный директор сети Дмитрий Журкин.
 
Церемония награждения состоялась в рамках форума лидеров фуд-индустрии, который прошел в Москве вчера вечером, поэтому общие результаты пока не опубликованы. Однако известно, что на титул «Шефа года» (в скольких номинациях, также не ясно) претендовало 79 поваров из различных городов страны. Красноярск, помимо Боброва, был представлен также Хайямом Аминовым (Fresco), Романом Киселёвым (075 group) и Романом Чемеренко (Bellini Group). Получили ли они какие-либо награды, пока не сообщается.
 
Помимо этого, рекламная кампания фестиваля «Тайгастро», который Berrywood Family проводила в августе 2021 года, признана «Лучшей PR-кампанией года».
 
Премия «Лучшие в индустрии» вручается с 2018 года. Победители определяются экспертным советом, в состав которого входят представители «РестораторШеф» (официального издания премии), ресторанные журналисты и эксперты рынка в области hr, дизайна и коммуникаций.
 
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Автор: Евгений Волошинский
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