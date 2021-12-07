Шеф-повар красноярской «Тунгуски» получил ресторанную «Пальмовую ветвь»
Николая Боброва признали лучшим в своей номинации. Эксперты также высоко оценили организованный Berrywood Family, в которую входит заведение, фестиваль «Тайгастро».
Лучшим заведением Сибири, по версии национальной ресторанной премии WHERETOEAT, также стал ресторан из Красноярска. Его шеф-повар и сомелье тоже заняли первые строчки в рейтинге.
Чуть больше месяца заведение было закрыто. Причина: ему обновляли техническую часть и интерьер.
С красноярских ресторанов сняли ограничения по времени работы
Больше месяца общепит Красноярского края работал по сокращенному распорядку. Ряд ночных заведений из-за этого были вынуждены закрыться.
Красноярская 075 group приросла пекарней
О том, что Александр Митраков собирается заняться подобным направлением стало известно несколько месяцев назад. Теперь он объявил об открытии.