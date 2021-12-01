С красноярских ресторанов сняли ограничения по времени работы

Больше месяца общепит Красноярского края работал по сокращенному распорядку. Ряд ночных заведений из-за этого были вынуждены закрыться.

Рестораны и кафе Красноярского края смогут работать без ограничений по времени. Соответствующие изменения в антиковидный указ внес губернатор региона Александр Усс.

После введения системы предъявления QR-кодов, в том числе в общепите, было решено отменить все ограничения времени работы заведений», — прокомментировал он свое решение.

Указ вступает в силу сегодня. Остальные антиковидные требования к общепиту пока остаются.

Напомним, что очередное ограничение времени работы общепита было введено в крае с 19 октября 2021 года. После этого несколько красноярских баров ушли на временные каникулы.

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