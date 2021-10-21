Спокойного сна: красноярские ночные клубы встали «на паузу»
В столице края сразу несколько баров после введения очередных ковидных объявили о "временном закрытии".
Бары «ЧёПочем», «Флэт» и «Лошадка» заявили о решении приостановить работу на аккаунтах в инстаграме. Владельцы увеселительных заведений сообщают, что работа заведений подобного формата (ночных клубов) «не выживут», если будут работать только до 23:00.
Приостановлена работа танцевальных площадок, и работать мы можем только до 23:00, а это значит, что у нашего формата нет возможности существовать. Поэтому мы временно закрываем свои двери», — говорится в инстаграме «дрыга-бара «Лошадка».
Напомним, в связи с резким ростом числа заболевших коронавирусом в Красноярском крае с 19 октября начали действовать новые антиковидные запреты. С 19 октября по рекомендации Роспотребнадзора, организации общественного питания возвращаются к графику работы с 7:00 до 23:00. Сохраняется запрет на работу танцполов внутри помещений общепита. Запреты будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации.
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