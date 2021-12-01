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Красноярская 075 group приросла пекарней

Смбад Тоноян
Смбад Тоноян. Иллюстрация: instagram.com/smbatbaker

О том, что Александр Митраков собирается заняться подобным направлением стало известно несколько месяцев назад. Теперь он объявил об открытии.

#НОВОСТИ
Основатель 075 group Александр Митраков запускает пекарню. Она откроется на базе недавно открытого ресторана Mike&Molly.
Будем печь в основном слоеные изделия, для изготовления которых мы снабдили пекарню лучшим оборудованием и позвали именитого европейского пекаря — Смбада Тонояна», — рассказал Митраков DK.RU.
Отличительной особенностью этой пекарни, по словам ресторатора, станет то, что она будет производить выпечку в течение всего дня, а не только по утрам, как это делают в большинстве других. Для этого Митраков закупил печи Wiesheu и автоматические расстоечные шкафы Debag — это оборудование считается одним из лучших в мире.
 
Общи объем инвестиций в этот проект составил 11 млн рублей. Ресторатор планирует окупить эти вложения за два года.
 
Открытие пекарни запланировано на 3 декабря 2021 года.
 
Помимо этого Александр Митраков сейчас ищет помещения еще под четыре новых ресторанных проекта в Красноярске. Деталей он пока не раскрывает, но общий объем инвестиций в них будет порядка 75 млн рублей.
 
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Автор: Евгений Волошинский
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