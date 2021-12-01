Красноярская 075 group приросла пекарней

О том, что Александр Митраков собирается заняться подобным направлением стало известно несколько месяцев назад. Теперь он объявил об открытии.

Основатель 075 group Александр Митраков запускает пекарню. Она откроется на базе недавно открытого ресторана Mike&Molly.

Будем печь в основном слоеные изделия, для изготовления которых мы снабдили пекарню лучшим оборудованием и позвали именитого европейского пекаря — Смбада Тонояна», — рассказал Митраков DK.RU.

Отличительной особенностью этой пекарни, по словам ресторатора, станет то, что она будет производить выпечку в течение всего дня, а не только по утрам, как это делают в большинстве других. Для этого Митраков закупил печи Wiesheu и автоматические расстоечные шкафы Debag — это оборудование считается одним из лучших в мире.

Общи объем инвестиций в этот проект составил 11 млн рублей. Ресторатор планирует окупить эти вложения за два года.

Открытие пекарни запланировано на 3 декабря 2021 года.

Помимо этого Александр Митраков сейчас ищет помещения еще под четыре новых ресторанных проекта в Красноярске. Деталей он пока не раскрывает, но общий объем инвестиций в них будет порядка 75 млн рублей.

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