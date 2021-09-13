Кухню двух красноярских ресторанов назвали одной из интереснейших в России
Forbes Life подготовил обзор лучших заведений России, отличающихся авторской кухней. Наряду с известными и популярными ресторанами, в нем отмечены и два красноярских.
Разрабатывавшая его студия получила международную дизайнерскую премию. Это не первый случай, когда интерьер красноярского ресторана отмечают эксперты.
Роман Киселёв из 0.75 Please признан лучшим шеф-поваром Сибири
Экспертный совет премии «Шеф-повар года» признал бренд-шефа ресторанной группы 075 GROUP Романа Киселёва лучшим поваром 2020 года в Сибирском федеральном округе.
Красноярские дизайнеры ресторанов претендуют на международную премию
Не в первый раз проект LEFTdesign попадает в шорт-лист Restaurant & Bar Design Awards. В прошлом году это был ресторан «Тунгуска». Правда, премию тогда они не получили.