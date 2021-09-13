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Кухню двух красноярских ресторанов назвали одной из интереснейших в России

Кухню двух красноярских ресторанов назвали одной из интереснейших в России
Иллюстрация: pixabay.com

Forbes Life подготовил обзор лучших заведений России, отличающихся авторской кухней. Наряду с известными и популярными ресторанами, в нем отмечены и два красноярских.

#НОВОСТИ
Речь идет о ресторанах 0,75 please и Tunguska. Издание отметило их авторскую кухню, созданную шеф-поварами заведений — Романом Киселёвым и Николаем Бобровым.
 
Говоря о 0.75 please FL отметило, что этот ресторан «запросто войдет в гид „Мишлен“, если в один прекрасный момент зарубежные эксперты не поленятся отправиться в путешествие по России». Tunguska же была отмечена, как место с которого стоит начать знакомство с местными деликатесами.
 
Авторы обзора поставили эти красноярские заведения в один ряд с московской «Белугой» и ростовским Leo Wine&Kitchen.
 
Напомним, что по итогам 2020 года 0,75 please и Tunguska попали в ТОП-50 российских ресторанов по версии национальной ресторанной премии WHERETOEAT.
 
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Красноярские дизайнеры ресторанов претендуют на международную премию

Не в первый раз проект LEFTdesign попадает в шорт-лист Restaurant & Bar Design Awards. В прошлом году это был ресторан «Тунгуска». Правда, премию тогда они не получили.

Автор: Петр Савельев
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