Кухню двух красноярских ресторанов назвали одной из интереснейших в России

Forbes Life подготовил обзор лучших заведений России, отличающихся авторской кухней. Наряду с известными и популярными ресторанами, в нем отмечены и два красноярских.

Речь идет о ресторанах 0,75 please и Tunguska. Издание отметило их авторскую кухню, созданную шеф-поварами заведений — Романом Киселёвым и Николаем Бобровым.

Говоря о 0.75 please FL отметило, что этот ресторан «запросто войдет в гид „Мишлен“, если в один прекрасный момент зарубежные эксперты не поленятся отправиться в путешествие по России». Tunguska же была отмечена, как место с которого стоит начать знакомство с местными деликатесами.

Авторы обзора поставили эти красноярские заведения в один ряд с московской «Белугой» и ростовским Leo Wine&Kitchen.

Напомним, что по итогам 2020 года 0,75 please и Tunguska попали в ТОП-50 российских ресторанов по версии национальной ресторанной премии WHERETOEAT.

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