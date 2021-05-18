Роман Киселёв из 0.75 Please признан лучшим шеф-поваром Сибири

Экспертный совет премии «Шеф-повар года» признал бренд-шефа ресторанной группы 075 GROUP Романа Киселёва лучшим поваром 2020 года в Сибирском федеральном округе.

Церемония награждения прошла 17 мая в Москве в рамках форума «ЗАВТРАК ШЕФА».

Победителей определяли в два этапа. Сначала по итогам народного голосования на сайте форума формировался шорт-лист премии, а потом лучших из этого списка уже отбирали эксперты.

В экспертный совет премии в этом году вошли 119 представителей food-индустрии, среди которых не только шеф-повара, но и топ-менеджеры известных российских ресторанов, а также руководители различных гастрономических проектов. Со многими экспертами красноярцы уже знакомы по гастрономическим ужинам, которые проходили в ресторанах 075 Group, Bellini и Berrywood Family. Например, Сергей Фокин из Eclipse или Владимир Мухин из White Rabbit Family (Мухин, кстати, получил премию в номинации «Народный шеф-повар года»). Да и сам Роман Киселев впервые приехал в Красноярск именно в рамках такого ужина, который он проводил в 0.75 Please.

Лучшим шеф-поваром России в 2020 году эксперты признали Андрея Шмакова – шефа ресторана Savva, который входит в Novikov Group. На втором месте Артём Гребенщиков (Bourgeois Bohemians), а на третьем – Виктор Белей (UHVAT).

Помимо Романа Киселёва, Красноярск на форуме представляли соучредитель Bellini Group Алексей Горенский, бренд-шеф ресторана «Истории» Роман Чемеренко и другие. Как говорят эксперты премии, это свидетельствует о том, что город за последние годы стал настоящей ресторанной столицей Сибири и очень заметной точкой на гастрономической карте России.