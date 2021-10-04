Лучшего шеф-повара Сибири будут выбирать среди четырех красноярцев и одного томича

В списке представлены (в алфавитном порядке):

Отметим, что в шорт-листе лучших сомелье Сибири также доминируют красноярцы:

Напомним, церемония награждения сибирской версии независимой ресторанной премии WHERETOEAT по итогам 2021 года пройдет в Красноярске 5 октября. Премия WHERETOEAT учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Однако отдельный рейтинг ресторанов Сибирского федерального округа будет составлен впервые.

В шорт-листе лучших заведений Сибири представлены 11 ресторанов Красноярска.

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