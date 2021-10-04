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Лучшего шеф-повара Сибири будут выбирать среди четырех красноярцев и одного томича

Лучшего шеф-повара Сибири будут выбирать среди четырех красноярцев и одного томича
Иллюстрация: WHERETOEAT

Жюри национальной ресторанной премии WHERETOEAT опубликовало шорт-лист лучших шеф-поваров Сибири. В списке – всего пять человек, из них четыре работают в ресторанах Красноярска.

#НОВОСТИ

В списке представлены (в алфавитном порядке):

  • Хайам Аминов, Fresco, Красноярск;
  • Николай Бобров, Tunguska, Красноярск;
  • Роман Киселев, 0.75 please, Красноярск;
  • Станислав Тимофеев, Кухтерин, Томск;
  • Роман Чемеренко, Bellini group, Красноярск.

Отметим, что в шорт-листе лучших сомелье Сибири также доминируют красноярцы:

  • Екатерина Боброва, Тунгуска, Красноярск;
  • Александр Волощук, 0.75 pleace, Красноярск;
  • Михаил Кобзарь, Чешуя, Красноярск;
  • Алексей Лобацкий, English Club, Красноярск;
  • Леся Соболева, 075please, Красноярск;
  • Алексей Сыроечковский, Маргарита пьет вино, Новосибирск.

Напомним, церемония награждения сибирской версии независимой ресторанной премии WHERETOEAT по итогам 2021 года пройдет в Красноярске 5 октября. Премия WHERETOEAT учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Однако отдельный рейтинг ресторанов Сибирского федерального округа будет составлен впервые.

В шорт-листе лучших заведений Сибири представлены 11 ресторанов Красноярска.

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Автор: Петр Савельев
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