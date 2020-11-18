Bellini group открывает в Красноярске свой первый рыбный ресторан

Больше года понадобилось ресторанной группе, чтобы привести проект к завершению. Обещают интересный интерьер и много морепродуктов по демократичным ценам.

В Красноярске открывается рыбный ресторан «Чешуя» — это будет первое подобное заведение группы Bellini.

Как рассказали в компании, меню этого ресторана будет на 90% состоять из даров Чёрного, Японского, Средиземного и Северного морей. Над ним работало четыре повара: бренд-шефы Евгений Баранников, Роман Чемеренко и Владимир Лущик, а также шеф-повар «Чешуи» Иван Мостовой.

Центральным элементом интерьера станет каменная глыба весом 2 500 кг, которая будет слжить и столом, и сценой гастрономического театра — каждую неделю один из шефов «Чешуи» будет готовить и презентовать своё авторское меню.

Ресторан расположен по адресу ул. Ленина, 118а. Она рассчитан на 181 гостя. Плановый средний чек составляет порядка 900 рублей.

Об объемах инвестиций в Bellini group не говорят. Как и о том, будут ли тиражировать новый формат.