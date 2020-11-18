Bellini group открывает в Красноярске свой первый рыбный ресторан
Больше года понадобилось ресторанной группе, чтобы привести проект к завершению. Обещают интересный интерьер и много морепродуктов по демократичным ценам.
В Красноярске открывается рыбный ресторан «Чешуя» — это будет первое подобное заведение группы Bellini.
Как рассказали в компании, меню этого ресторана будет на 90% состоять из даров Чёрного, Японского, Средиземного и Северного морей. Над ним работало четыре повара: бренд-шефы Евгений Баранников, Роман Чемеренко и Владимир Лущик, а также шеф-повар «Чешуи» Иван Мостовой.
Центральным элементом интерьера станет каменная глыба весом 2 500 кг, которая будет слжить и столом, и сценой гастрономического театра — каждую неделю один из шефов «Чешуи» будет готовить и презентовать своё авторское меню.
Ресторан расположен по адресу ул. Ленина, 118а. Она рассчитан на 181 гостя. Плановый средний чек составляет порядка 900 рублей.
Об объемах инвестиций в Bellini group не говорят. Как и о том, будут ли тиражировать новый формат.
В компании рассказали, что работа над проектом «Чешуи» заняла чуть больше года. Известно же о нем стало в феврале 2020-го.
Откроется «Чешуя» 20 ноября в 17:00. В остальные дни ресторан будет работать с 12 до 23 часов, а после снятия ковидных ограничений — с 12:00 до полуночи с понедельника по четверг и с 12:00 до 01:00 с пятницы по воскресенье.