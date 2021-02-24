0.75 Please даст еще один гала-ужин в Москве
Это второе подобное мероприятие ресторана. В первый раз столичных жителей кормил владелец заведения Александр Митраков. Теперь же этим займется его новый шеф.
Шеф-повар ресторана 0.75 Please Роман Киселёв даст гала-ужин в московском ресторане скандинавской кухни MØS. Об этом DK.RU рассказали в красноярском ресторане.
MØS исповедует популярное сегодня гастрономическое направление Nordic. Как бы вторя этому Киселёв везет в Москву девять сетов авторских блюд, переосмысленных с учетом локальных (сибирских) продуктов. К примере, икра хариуса с бораго и семенами льна, филе оленя со свеклой и черным перцем, омуль с огуречной водой и еловыми побегами.
Мероприятие пройдет 24 февраля 2021 года в зоне Chef’s table московского ресторана.
Это не первый гала-ужин команды 0.75 Please в столице. В конце октября 2020 года подобное мероприятие прошло в ресторане Touché. Руководил им владелец красноярского ресторана Александр Митраков.
Напомним, что Роман Киселев возглавил кухню 0.75 Please в январе 2021-го. До этого он был шеф-поваром питерского ресторана премиум-класса GooseGoose, который является флагманом ресторанной группы Italy Group.