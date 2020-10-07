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Александр Митраков поедет кормить Москву

Александр Митраков поедет кормить Москву
Иллюстрация: скриншот с видео на touchewinebar.ru

Ресторатор с командой даст два ужина в одном из популярных заведений столицы. В меню, в ряду прочего, блюда классической кухни с добавкой сибирского колорита.

#НОВОСТИ
Команда красноярского ресторана 0.75 Please даст два ужина в Москве. Об этом DK.RU рассказали в отделе маркетинга заведения.
 
Произойдет это 22 и 23 октября на площадке ресторана Touché, который расположен в ресторанном кластере столицы — Трехгорной мануфактуре на улице Рочдельской, 15.
 
В эти два дня для гостей Touché будут работать: владелец 0.75 Please Александр Митраков, шеф-бармен Михаил Поэтов и команда кухни в лице Дмитрия Нестерова и Александра Кучерова.
 
В меню ужинов, которое будет действовать с 18:00, классические (и не только) блюда, сдобренные сибирским колоритом. Например, тартар из оленины с кедровым орехом на свекольных чипсах и котлеты из овцебыка. Причем, большую часть ингредиентов команда 0.75 Please везет с собой.
 
Напомним, что 0.75 Please является единственным рестораном в Красноярске, устраивающим для горожан гала-ужины от известных шефов России и Европы. Так, например, 14 и 15 октября в нем будет работать шеф-повар одного из лучших ресторанов России Максим Любимов.
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