Александр Митраков поедет кормить Москву

Команда красноярского ресторана 0.75 Please даст два ужина в Москве. Об этом DK.RU рассказали в отделе маркетинга заведения.

Произойдет это 22 и 23 октября на площадке ресторана Touché, который расположен в ресторанном кластере столицы — Трехгорной мануфактуре на улице Рочдельской, 15.

В эти два дня для гостей Touché будут работать: владелец 0.75 Please Александр Митраков, шеф-бармен Михаил Поэтов и команда кухни в лице Дмитрия Нестерова и Александра Кучерова.

В меню ужинов, которое будет действовать с 18:00, классические (и не только) блюда, сдобренные сибирским колоритом. Например, тартар из оленины с кедровым орехом на свекольных чипсах и котлеты из овцебыка. Причем, большую часть ингредиентов команда 0.75 Please везет с собой.