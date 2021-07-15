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Бренд-шеф Tunguska презентует сибирскую кухню лучшему шефу России

Бренд-шеф Tunguska презентует сибирскую кухню лучшему шефу России
Иллюстрация: instagram.com/tunguska.restaurant

Он даст два гала-ужина в одном из московских ресторанов Владимира Мухина. С именитым поваром красноярцы могли познакомиться, когда он приезжал в город зимой.

#НОВОСТИ
Бренд-шеф ресторана Tunguska Николай Бобров даст два гала-ужина в ресторане Chef’s Table (Москва). Об этом команда красноярского заведения сообщила в соцсетях.
 
Продут ужины 15 и 16 июля. Подавать на них будут дегустационный сет «Вкусы Енисейской Сибири», который состоит из девять курсов (также его можно попробовать и в красноярском ресторане). Начинаться мероприятия будут в 19:00 по московскому времени. Стоимость участия: 18 500 рублей с человека.
 
Бренд-шеф Tunguska презентует сибирскую кухню лучшему шефу России 1
 
Ресторан Chef’s Table входит в известную группу White Rabbit Family. Он был создан специально для проведения гастрономических шоу для небольшого числа зрителей (в нем всего один зал на 18 мест). Такой формат позволяет непосредственно увидеть как работает шеф и его команда, услышать истории о том или ином блюде и кухне.
 
Это заведение — очередной проект шеф-повара № 1 на данный момент в России Владимира Мухина, который и пригласил Боброва в Москву.
Это не первый визит красноярских рестораторов в столицу. В октябре 2020 года москвичей кормил владелец ресторана 0.75 Please Александр Митраков с командой, а в феврале 2021-го эту традицию продолжил новый бренд-шеф 075 Group Роман Киселёв. В первом случае ужин проходил в ресторане Touché, а во втором — MØS.
 
Сам же Мухин приезжал в Красноярск также в феврале 2021 года и давал гастрономический ужин в «Чешуе».
Автор: Евгений Волошинский
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