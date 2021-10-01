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Национальная ресторанная премия выберет лучший ресторан Сибири

Национальная ресторанная премия выберет лучший ресторан Сибири
Иллюстрация: spb.wheretoeat.ru

Церемония награждения пройдет в Красноярске. На нее соберутся представители рестораторы и отельеры со всей России. Пара красноярских ресторанов уже попадала в поле внимания этой премии.

#НОВОСТИ
В Красноярске пройдет церемония награждения сибирской версии независимой ретсоранной премии WHERETOEAT по итогам 2021 года. Об этом сообщили в краевом агентстве по туризму.
 
Премия WHERETOEAT учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Однако отдельный рейтинг ресторанов Сибирского федерального округа будет составлен впервые.
Премия — это не только одно событие осенью, это большое количество различных гастрономический проектов в течение года: фестивали, гастроли, ужины и много другое. Мы давно прорабатывали вопрос о проведении премии в Сибири и очень рады, что нашли здесь единомышленников», — говорит продюсер WHERETOEAT Ирина Тиусонина.
Голосование за лучший ресторан Сибири стартовало в середине августа. Как рассказал DK.RU исполнительный директор WHERETOEAT Алексей Дудин, в нем участвовало, как и положено по регламенту премии, 100 экспертов из различных городов СФО. В итоговом лонг-листе было порядка 250 заведений.
 
В шорт-лист премии вошло 50 ресторанов из Абакана, Барнаула, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Омска и Томска. Красноярских заведений в списке 11. Больше только новосибирских — 17.
 
Победителей объявят 5 октября, на торжественной церемонии в конгресс-холле Сибирского федерального университета. Ожидается, что на нее соберется около 300 представителей ресторанного, гостиничного и винного бизнеса России, а также профильные журналисты.
Мы давно знакомы с премией и, на мой взгляд, это самый объективный из существующих рейтингов. У ресторанного сообщества к нему самое большое доверие», — рассказал соучредитель ресторанной группы Berrywood Family Дмитрий Журкин.
Напомним, что принадлежащий Журкину ресторан «Тунгуска» в 2020 году занял 40-ю строчку в общероссийском рейтинге WHERETOEAT. Также в него тогда вошел ресторан Александра Митракова 0.75 Please, став 37-м.
 
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Автор: Евгений Волошинский
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