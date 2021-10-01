Национальная ресторанная премия выберет лучший ресторан Сибири
Церемония награждения пройдет в Красноярске. На нее соберутся представители рестораторы и отельеры со всей России. Пара красноярских ресторанов уже попадала в поле внимания этой премии.
Премия — это не только одно событие осенью, это большое количество различных гастрономический проектов в течение года: фестивали, гастроли, ужины и много другое. Мы давно прорабатывали вопрос о проведении премии в Сибири и очень рады, что нашли здесь единомышленников», — говорит продюсер WHERETOEAT Ирина Тиусонина.
Мы давно знакомы с премией и, на мой взгляд, это самый объективный из существующих рейтингов. У ресторанного сообщества к нему самое большое доверие», — рассказал соучредитель ресторанной группы Berrywood Family Дмитрий Журкин.
Forbes Life подготовил обзор лучших заведений России, отличающихся авторской кухней. Наряду с известными и популярными ресторанами, в нем отмечены и два красноярских.
Хайям Аминов рассказал о будущем ресторана Fresco
Первый собственный проект красноярского ресторатора переедет из здания на проспекте Мира, и это связано с планами по расширению бизнеса и пространства Fresco.
Магазинов, киосков и ресторанов в крае стало меньше
На конец прошлого года на территории Красноярского края работало 14 тысяч 320 магазинов. Общая площадь торгового зала составила 1952,8 тысячи кв. метров.