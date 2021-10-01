Хайям Аминов рассказал о будущем ресторана Fresco
Первый собственный проект красноярского ресторатора переедет из здания на проспекте Мира, и это связано с планами по расширению бизнеса и пространства Fresco.
Как рассказал Хайям Аминов DK.ru, причина для переезда более чем уважительная и приятная.
Нынешний Fresco перерос размеры помещения, нам нужно что-то побольше, чтобы принять всех гостей», - пояснил ресторатор.
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