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Хайям Аминов рассказал о будущем ресторана Fresco

Хайям Аминов рассказал о будущем ресторана Fresco
Иллюстрация: https://vk.com/restaurantfresco

Первый собственный проект красноярского ресторатора переедет из здания на проспекте Мира, и это связано с планами по расширению бизнеса и пространства Fresco.

#НОВОСТИ

 Как рассказал Хайям Аминов DK.ru, причина для переезда более чем уважительная и приятная.

Нынешний Fresco перерос размеры помещения, нам нужно что-то побольше, чтобы принять всех гостей», - пояснил ресторатор.
Новый адрес Аминов не раскрывает. Однако можно сказать, что Fresco останется на старом месте, только в другой инкарнации: в этом помещении начнет работу проект Fresco Азия. Его планировали запустить еще в 2020 году, однако планы нарушила пандемия. После переезда и запуска обоих ресторанов Хайям Аминов обещает вернуться и к идее пловной «17 узбеков». Как признавал сам ресторатор, заведение было запущено второпях и не совсем отвечало первоначальной идее – доступного кафе с обильной и вкусной восточной едой.
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Автор: Петр Савельев
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