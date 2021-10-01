Хайям Аминов рассказал о будущем ресторана Fresco

Первый собственный проект красноярского ресторатора переедет из здания на проспекте Мира, и это связано с планами по расширению бизнеса и пространства Fresco.

Как рассказал Хайям Аминов DK.ru, причина для переезда более чем уважительная и приятная.

Нынешний Fresco перерос размеры помещения, нам нужно что-то побольше, чтобы принять всех гостей», - пояснил ресторатор.

Новый адрес Аминов не раскрывает. Однако можно сказать, что Fresco останется на старом месте, только в другой инкарнации: в этом помещении начнет работу проект Fresco Азия. Его планировали запустить еще в 2020 году, однако планы нарушила пандемия. После переезда и запуска обоих ресторанов Хайям Аминов обещает вернуться и к идее пловной «17 узбеков». Как признавал сам ресторатор, заведение было запущено второпях и не совсем отвечало первоначальной идее – доступного кафе с обильной и вкусной восточной едой.

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