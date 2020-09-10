Хайям Аминов открывает новое заведение «17 узбеков»
Как следует из названия, в заведении будет представлена кухня Средней Азии. Площадку под кафе ресторатор нашел в центре Красноярска, а названием отдал дань истории.
Как рассказал Хайям Аминов DK.ru, он давно хотел открыть пловную с большими порциями и комфортными ценами.
Это будет история „про поесть“: плов, шашлык, манты, всё, что я сам очень люблю», — пояснил ресторатор.
Название выбрано как дань уважения истории здания на проспекте Мира, 86.
Наш ресторан Fresco находится в здании, которое принадлежало торговцам пушниной, и мы сделали специальный стул с меховой накидкой, напоминающий об истории места. Когда искали площадку под пловную, выяснили, что в 1920 году в этом здании работали 17 человек. Не знаю, какой они были национальности, да это и не важно, но таким образом мы решили отдать дань уважения», — рассказал Хайям Аминов.
Открытие пловной назначено на октябрь.