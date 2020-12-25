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Хайям Аминов закрывает «17 узбеков»

Хайям Аминов закрывает «17 узбеков»
Иллюстрация: предоставлено Хайямом Аминовым

Ресторан-пловная работает последний день. Автор проекта Хайям Аминов рассказал «Деловому кварталу» о дальнейших планах по развитию этого помещения и бренда.

#НОВОСТИ

«17 узбеков» открылись в сентябре в помещении, которое раньше занимал ресторан «Тифлисъ».

Это будет история «про поесть»: плов, шашлык, манты, всё, что я сам очень люблю», — пояснил ресторатор DK.ru.

Однако перед Новым годом «17 узбеков» закроются, как обещает Хайям Аминов, до февраля. За это время в помещении сделают ремонт и подготовят новое меню. Идея останется прежней – возможность поесть много, вкусно и сытно.

Я понял, что мне неуютно в этом интерьере, что это не тот восток, который я хочу», — рассказал Хайям Аминов.

Подробности ресторатор не раскрывает, однако известно, что новый интерьер будет воплощать идею «современного востока».

 

 

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