Трансформацию экономики, технологий и промышленности Сибири обсудят на КЭФ-2023

Главными темами Красноярского экономического форума в 2023 станут экономические изменения, импортозамещение, цифровизация, креативные индустрии и туризм.

С 1 по 3 марта на базе Многофункционального комплекса и Конгресс-холла СФУ пройдет Красноярский экономический форум «Время Сибири»: проект архитектуры деловой программы опубликовали на официальном сайте.

Деловая программа КЭФ-2023 распределена на восемь центральных треков: «Трансформация экономики и изменение внешнеэкономических связей», «Импортозамещение и новые промышленные приоритеты», «Кадры для новой экономики и развитие человеческого капитала», «Экология и туризм», «Цифровизация и новые технологии», «Развитие городов и креативные индустрии», «Развитие Арктики», «Стратегия-2035».

Каждый трек будет раскрыт в нескольких форматах: стратегических сессиях, экспертных и панельных дискуссиях, а также открытых диалогах в международных студиях.

Присоединиться к КЭФ можно как на оффлайн-площадках, так и онлайн: регистрация открыта на официальном сайте. Там же можно изучить проект архитектуры деловой программы.

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Стартовала регистрация на Красноярский экономический форум

На официальном сайте Красноярского экономического форума открыта регистрация участников. КЭФ-2023 «Время Сибири» состоится с 1 по 3 марта.

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