Елена Клецкая: В кризис искусство спасает деньги

Елена Клецкая, основатель консалтинговой компании ART BURO, рассказала о перспективах инвестирования в предметы искусства и особенностях работы в новой реальности.

Ваша компания совсем недавно зашла на рынок Сибири. Расскажите, как вы решились открыть по сути новое для рынка региона направление — консалтинг в сфере искусства?

— У меня серьезное фундаментальное образование в сфере финансов, я экономист, специалист по международному бизнесу и инвестициям с 18-летним стажем, поэтому прекрасно понимаю, по каким законам и стратегиям живет и развивается практически любой рынок, в том числе и довольно специфический рынок искусства. Кроме того, огромный опыт коллекционирования и налаженные контакты в арт-сфере позволили мне основать ART BURO CONSULTING — своеобразный мостик для взаимодействия мира людей и мира искусства.

Вы считаете перспективным направлением инвестирование в искусство?

— Аналитики Deloitte подсчитали, что состоятельные люди планеты держат 5% собственного капитала в предметах искусства. Инвестиции в арт-рынок помогают диверсифицировать портфель и в случае удачного вложения хорошо заработать. Показатель GAGR, совокупный среднегодовой прирост, на арт-рынке с 2000 по 2018 составил 8%. Для сравнения, за этот же период акции индекса S&P 500 прибавляли в цене всего около 3% в год. Однако у арт-рынка есть свои особенности. Существует индекс Artprice100 — портфель работ ста наиболее значимых художников мира. Это самая стабильная, но и самая труднодоступная инвестиция. Появление новых крупных работ этих художников — сенсация, их стоимость сразу исчисляется миллионами. Абсолютным открытием для арт-рынка России последних лет стала тиражная графика этих же авторов, которую сейчас еще можно успеть приобрести. Это работы Пикассо, Дали, Шагала, Матисса. Они обладают безусловной эстетической ценностью и отличным инвестиционным потенциалом при очень доступной сейчас стоимости. Клиенты ART BURO знакомы с этой возможностью. У красноярских коллекционеров очень популярны Марк Шагал, Анри Матисс. Три работы Шагала были куплены нашими клиентами совсем недавно. Они все прекрасны, но одна из них уникальна. Это линогравюра «Озорник» Шагала. Достать эту работу — невероятное счастье, в мире осталось не более 30 экземпляров. Одна из них была приобретена ART BURO в частную коллекцию Красноярска.

Следующая ниша для инвестиций — так называемые «красные фишки», молодые и перспективные художники, которые набирают популярность. На старте карьеры их работы можно приобрести за сравнительно небольшие деньги, впоследствии они выставляются, очень быстро становятся востребованными и вырастают в цене. Например, картины Влада Кулькова. Приобретенные нашими клиентами работы Влада за последние пять месяцев выросли в цене на 40%, его последняя доступная к приобретению работа тоже была куплена нашей клиенткой в сентябре. В настоящий момент картин Кулькова нет, они забронированы еще на стадии идеи.

Как человеку неискушенному определить, есть ли в этом художнике перспектива и стоит ли работа инвестирования?

— Признаком искусства, которое оставит след в истории, является стремление художника найти новый путь к искусству будущего, новаторство. Это невозможно оценить просто так, зайдя «с улицы». Инвестирование — процесс не случайный и требует владения профессиональными инструментами, которые позволяют просчитывать и сводить к минимуму все риски. Арт-рынок особенный, здесь необходима серьезная подготовка к вложениям. Как и в любом деле, в инвестировании лучше довериться профессионалам.

Насколько популярна такая инвестиция в наше нестабильное время?

— На недавно прошедшей в Москве международной ярмарке современного искусства Cosmoscow у большинства галерей в первый же день работы был sold out. Эта ситуация отмечалась и на сентябрьском Contemporary Istambul Art Fair, она же повторяется сейчас на Frieze Art Fair в Лондоне. О чем это говорит? Основные пики продаж произведений искусства приходятся как раз на финансовые и экономические кризисы. В это время искусство буквально спасает деньги. Об этом свидетельствует и статистика аукционных продаж — Artprice Global Index. Мы гордимся, что профессионализм и правильное прогнозирование ART BURO способствовали приобретению в это время прекрасных с инвестиционной точки зрения предметов искусства. Объективно это сейчас одно из лучших вложений в свое будущее и в будущее своих детей.

Мы достаточно много поговорили об инвестиционной привлекательности искусства, а как же его эстетическая сторона?

— Коллекционирование — это игра вдолгую, поэтому всегда по любви. Если интересоваться только рыночными котировками экспонатов и рентабельностью осуществленных вложений, то это больше напоминает собирательство, коллекция как бы «теряет лицо». Ценность коллекции возрастает, когда в ней чувствуется вкус, приоритеты, убеждения и профессионализм коллекционера. Это престижное сообщество людей со схожими ценностями. Статус коллекционера порой открывает перед человеком такие двери, которые не смог открыть его финансовый статус. Поэтому отдельное направление нашей деятельности — формирование такого сообщества в Сибири и его горизонтальная интеграция в уже существующие в России сообщества коллекционеров Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга.

В ближайшее время для своих клиентов мы организуем серию вечеров с беседами об искусстве. Поговорим об инвестировании в искусство, его интеграции в дизайн интерьера, об искусстве как личном манифесте предпринимателя.

Как вы оцениваете свою работу по созданию экосистемы арт-рынка в Красноярске? Какой смысл вкладываете в это понятие? Какие цели ставите?

— ART BURO мгновенно откликнулись на просьбу АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий» и безвозмездно приняли участие в нескольких масштабных проектах по созданию экосистемы арт-рынка в Красноярске. Так, на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Бирюса» благодаря моим личным связям собрался VIP-состав лучших в индустрии арт-бизнеса. Уникальные профессионалы приняли участие в панельной дискуссии «Состояние арт-бизнеса в России и регионе». Именно здесь представители власти региона искренне заинтересовались развитием арт-рынка Сибири.

На сегодняшний момент art-рынка в регионе не существует, разовые продажи — это еще не рынок. Для ART BURO принципиально важной задачей как раз и является формирование такого рынка. Это необходимо, чтобы существовала экосистема, о которой мы говорим. В ней должен возникнуть клиент. Он есть, но еще не знает об этом. Вы не поверите, как удивляются наши клиенты, когда за те же суммы, которые они хотели потратить на ширпотреб, мы находим им уникальные авторские работы. Люди просто не задумываются, что не только картина, скульптура, но и, например, ковер тоже может быть произведением искусства, которое добавит интерьеру уникальность. Не знают, что за ним необязательно идти в магазин. Совсем недавно мы приобрели для клиента эксклюзивный ковер за адекватную цену.

Произведения искусства, достойные вложения, производит огромное художественное сообщество региона. Но им негде и не для кого их реализовывать. Нет частных галерей, нет арт-дилеров, а потенциальный клиент недостаточно осведомлен об открывшихся перед ним возможностях. ART BURO как раз и занимается построением этой цепочки: клиент — представитель арт-бизнеса (галерея, арт-дилер, консалтинговая компания) — художник. Для этого мы развиваем арт-бизнес, осуществляя консалтинговые услуги высокого уровня. Арт-дилеры являются главным движущим механизмом в мире искусства. Наша задача — сделать так, чтобы в обороте арт-рынка Сибири появились первоклассные произведения искусства. В настоящий момент нами выкуплено помещение для будущей галереи, но так как встали на стоп проекты, которыми мы собирались наполнить ее пространство, а кто-то художников отправился в европейские резиденции и физически не присутствует в России, фокус внимания смещен на развитие консалтинговой составляющей ART BURO. Формируем сообщество коллекционеров за счет продаж, образовательных арт-вояжей, воспитываем будущих коллекционеров в детском проекте ARTBUROKIDS и объединяем взрослых коллекционеров. Ближайший арт-вояж с нашими коллекционерами запланирован на Венецианскую биеннале, к нему еще можно присоединиться. Сотрудничаем с лучшими архитектурными и дизайн-агентствами, рассказываем им, как это должно быть, ломаем стереотипы их мышления. Искусство в дизайне интерьеров — это его смыслообразующая часть. Стоимость хорошего жилья за границей давно равна суммарной стоимости искусства, которое интегрировано в его дизайн.

Организация съёмки Image Buro:

Продюсер Анна Шульмина

Координация Оксана Тепляшкина

Стилист Нина Суровцева

Визажист Алина Дегтярёва

Фотограф Ксения Арбузова

Копирайтер Ксения Золотайко

+7 902 941-15-15, +7 901 911-15-15

www.kletskaya.art, t.me/artburokle