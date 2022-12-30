Развитие как совместная задача: чем поможет банк в расширении бизнеса

Сегодня внутренний российский рынок заметно изменился, но не теряет интереса к инвестициям, подтверждая планы предпринимателей расширять бизнес.

Так, согласно данным за октябрь Индекса RSBI — ежемесячного исследования настроений малого и среднего бизнеса, которое проводит ПСБ совместно с Опорой России, инвестиционная активность и спрос на кредитование остаются в зоне роста. Бизнес готов инвестировать в производство, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода иностранных компаний из России. Однако предприниматели порой ограничены недостатком собственных финансовых ресурсов и недоступностью заемных денежных средств. Расширение производственных мощностей требует дополнительного финансирования оборотных средств, текущих операционных расходов.

Для решения таких задач банки предлагают немало кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса, но требуют по ним гарантии возврата, например залог. А также пакет документов, на сбор которых у предпринимателей уходит немало времени, без уверенности, что заявку одобрят.

Поэтому при выборе банка предприятия в первую очередь обращают внимание на способность финансовой организации обеспечить быстрый доступ к банковским ресурсам. ПСБ, будучи универсальным банком, который работает с тысячами компаний малого и среднего бизнеса, хорошо понимает запросы и потребности своих клиентов. Для них ПСБ и предлагает возобновляемую кредитную линию «Лимит открыт», которая позволяет получить средства быстро и без залога.

Наш продукт «Лимит открыт»* — это возобновляемая кредитная линия для компаний малого и среднего бизнеса в формате предодобренного решения . Она предоставляется без залога и позволяет предпринимателям максимально оперативно вкладывать банковские ресурсы в осуществление своих проектов, не теряя времени на сбор документов и ожидание решения по кредитной заявке. Это способствует динамичному развитию бизнеса и росту его конкурентоспособности. Кредит оформляется онлайн, — рассказывает Елена Светличная, заместитель регионального директора ПСБ в Красноярске.

ПСБ предлагает такой заем с лимитом до 100 млн рублей и сроком до 10 лет только с поручительством учредителей бизнеса, а решение о финансировании можно получить за один день. Формат десятилетней возобновляемой кредитной линии очень удобен для пополнения оборотных средств на закупку продукции, сырья или комплектующих, на оплату текущих расходов — от коммунальных и арендных платежей до расчетов с бюджетами всех уровней. Такими платежами лимит частично выбирается, но автоматически восстанавливается после возврата использованных средств. Таким образом, бизнесу всегда доступен резервный «кошелек», который позволяет нарастить объемы работающих денежных средств и получить дополнительную прибыль.

Моментальная доступность, индивидуальные лимиты кредитования (при установлении которых банк анализирует информацию о клиенте из различных источников и на их основе принимает решение), индивидуальная процентная ставка — вот «три кита» нового продукта «Лимит открыт» в ПСБ.

* «Лимит открыт» — возобновляемая кредитная линия (кредитная линия с лимитом задолженности). Целевое использование — пополнение оборотных средств, финансирование текущих операционных расходов. Процентная ставка индивидуальная. Валюта — рубли РФ. Получить денежные средства в рамках лимита можно отдельными частями — траншами. Количество траншей неограниченно. Срок действия возобновляемой кредитной линии — 10 лет. Срок одного транша — 12 месяцев. Комиссия за открытие кредитной линии взимается один раз в размере 0,1% от суммы установленного лимита, далее ежедневно начисляются проценты на сумму остатка основного долга. Погашение процентов производится ежемесячно. Отсрочка погашения основного долга — 6 месяцев с даты выдачи первого транша. Банк принимает решение на основании анализа данных из внешних и внутренних источников. Вся информация непрерывно обрабатывается банком в соответствии с требованиями российского законодательства. При появлении новых данных по потенциальному заемщику ранее одобренное решение может быть отозвано банком в одностороннем порядке. Информация актуальна на дату публикации, носит информационный характер и не является публичной офертой. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия банка России № 3251.