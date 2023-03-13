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Красноярский лес стало закупать вдвое меньше стран

Красноярский лес стало закупать вдвое меньше стран
Иллюстрация: t.me/ukrsn24

Объемы экспорта и поставок в другие регионы, пусть не столь существенно, но тоже снизились.

#НОВОСТИ

В первые два месяца 2023 пиломатериалы и деловую древесину из Красноярского края поставляли в 14 стран мира, сообщает региональное управление Россельхознадзора. По данным ведомства, в аналогичном периоде прошлого года означенную продукцию закупало 28 зарубежных государств.

Объемы экспорта также снизились. Если в январе-феврале 2022 из края за границу было отправлено 828 тыс. кубометров лесопродукции, то в этом -лишь 688 тыс. «кубов» (- 16,9%). Да и внутри России стали отгружать меньше — 350 тыс. кубометров за первые два месяца 2022 против 259 тыс. куб.м. в 2023 (26%).

В целом же с начала 2023 из Красноярского края во всех направлениях отправлено 947 тыс. кубометров леса и пиломатериалов, что на 19,6% меньше аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что сокращение отгрузок красноярского леса в другие регионы России и за рубеж было отмечено и по итогу 2022. Их объем уменьшился на 24,7% и составил 5,8 млн кубометров., а по статье экспорта — на 29% до 4,4 млн «кубов».

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Автор: Петр Савельев
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