Красноярский край потерял в отгрузках леса

Сокращение произошло по всем направлениям — и в экспорте, и во внутрироссийских поставках.

За 2022 из Красноярского края было вывезено 5,8 млн. куб. м. древесины, сообщает региональное управление Россельхознадзора. По данным ведомства, это примерно на 24,7% меньше, чем в 2021.

Основная часть этого объема — 4,4 млн кубов — была отправлена на экспорт. Сокращение здесь составило 29%. Почти вся эта древесина — пиломатериалы. На долю кругляка пришлось лишь 245 тыс. куб. м.

Главный экспортер традиционно Китай — 3,3 млн кубов пиломатериалов и 241 тыс. кубометров круглого леса.

Внутрироссийские поставки также снизились — с 1,5 млн. куб. м. до 1,4 млн. куб. м.

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