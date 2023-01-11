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Красноярский край потерял в отгрузках леса

Красноярский край потерял в отгрузках леса
Иллюстрация: @ukrsn24

Сокращение произошло по всем направлениям — и в экспорте, и во внутрироссийских поставках.

#НОВОСТИ

За 2022 из Красноярского края было вывезено 5,8 млн. куб. м. древесины, сообщает региональное управление Россельхознадзора. По данным ведомства, это примерно на 24,7% меньше, чем в 2021.

Основная часть этого объема — 4,4 млн кубов — была отправлена на экспорт. Сокращение здесь составило 29%. Почти вся эта древесина — пиломатериалы. На долю кругляка пришлось лишь 245 тыс. куб. м.

Главный экспортер традиционно Китай — 3,3 млн кубов пиломатериалов и 241 тыс. кубометров круглого леса.

Внутрироссийские поставки также снизились — с 1,5 млн. куб. м. до 1,4 млн. куб. м.

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Основная часть внешних отгрузок зерновых и масличных с территории региона идет по стране. Но и зарубежным странам кое-что перепадает.

В Красноярском крае заведено дело о контрабанде лесоматериалов на 600 млн

По материалам Западно-Сибирской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов стоимостью более 600 млн рублей (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Автор: Петр Савельев
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