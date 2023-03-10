На юге Красноярского края планируют запустить деревообрабатывающее производство

Компания «КизирЛесПром» запустит деревообрабатывающее производство на 302 рабочих места. Инвестиции в проект превысят 3 млрд рублей.

Об этом рассказали в корпорации развития Енисейской Сибири, которая заключила соглашение о сопровождении инвестиционного проекта компании. «КизирЛесПром» планирует запустить производство пиломатериалов из хвойных и мягколиственных пород древесины, древесных и древесноугольных брикетов, а также вести лесозаготовку.

Лесозаготовку планируют начать в IV квартале 2024, а выход на полную мощность по производству пиломатериалов и древесных брикетов запланирована на первое полугодие 2028, древесноугольных брикетов – на IV квартал 2029. Предприятие планирует изготавливать пиломатериалы объемом около 228 тысяч куб. м, древесные брикеты (около 20 тысяч тонн) и древесноугольные брикеты (2 880 тонн). Пиломатериалы будут поставляться на экспорт, а брикеты продавать на внутреннем рынке.

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