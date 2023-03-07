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Красноярскую мэрию хотят заставить платить за дороги в «Соснах»

Красноярскую мэрию хотят заставить платить за дороги в «Соснах»
Иллюстрация: Яндекс.Карты. Панорама

Собственник участка и дорог требует отменить свободный проезд и проход по ним, установив соответствующую плату.

#НОВОСТИ

Компания «Инком-Сосны», владеющая участком земли, на котором расположен коттеджный поселок «Сосны», требует установить плату за проезд по дорогам поселка, возложив ее на мэрию Красноярска. Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Красноярского края.

Дело в том, что в апреле 2021 администрация города установила право свободного прохода и проезда через часть указанного участка. В «Инком-Соснах» же считают, что за это было бы справедливо заплатить 1,8 млн рублей, с чем компания и обратилась в муниципалитет.

Однако в ноябре 2022 мэрия Красноярска отказалась подготовить соответствующее соглашение и возместить собственнику земли указанную сумму. Тогда компания пошла в суд.

Производство по заявлению «Инком-Сосен» пока не начато — решается вопрос о принятии их иска.

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Автор: Петр Савельев
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